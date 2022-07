Davide Cassani a Cervia, la spiaggia ama il libro con il suo libro “Ho voluto la bicicletta. Come il ciclismo mi ha insegnato a vivere”

Giovedì 28 luglio alle 21 Davide Cassani, presidente di Apt Servizi Emilia Romagna ed ex ciclista professionista affiancato dall’Assessore Turismo, Commercio, Trasporti Emilia Romagna Andrea Corsini, presenta il suo libro ‘Ho voluto la bicicletta. Come il ciclismo mi ha insegnato a vivere’ (ed. Rizzoli), nel giardino del Grand Hotel di Cervia.

Seguirà l’intervento dell’Assessore Corsini e concluderà la serata la giornalista Margherita Barbieri.

Il libro

Come una tappa di montagna, ogni percorso di vita è un alternarsi di salite e discese, momenti durissimi e poi sollievo, castigo e misericordia. Il ciclismo è del resto un poderoso esercizio del corpo che, oltre alla forza muscolare, necessita di formidabili energie mentali. In questo libro Davide Cassani parte dal punto più amaro della propria lunga carriera – quando, appena esautorato dal ruolo di ct della Nazionale, si trovò da solo sul divano di casa a gioire per la conquista dell’oro nella gara su pista a Tokyo 2021 – per scandagliare, a una a una, tutte le risorse interiori che la bicicletta, sempre fortemente “voluta”, gli ha permesso di sviluppare negli anni. L’ingrediente di base è la passione, sbocciata già nel ’68, quando il babbo lo portò a vedere Gimondi al Mondiale. Ma non basta. Poi occorre decidere chi sei («gregario, lo avevo capito quasi subito»), saper scegliere gli obiettivi (vedi Nibali nel 2016: Giro, Tour o Olimpiade?) e soprattutto imparare a rialzarsi anche dopo le peggiori cadute, come quella di Bettiol a Tokyo. Per farlo servono sia fiducia all’interno della squadra (Martini ne aveva in Cassani, come Cassani in Trentin), sia tante altre doti individuali: lucidità, senso della sfida, studio. E poi la spinta (forse) maggiore viene dall’attitudine a sorprendere tutti come Colbrelli alla Roubaix, ad azzerare per cominciare una nuova vita. Cassani, di vite, ne ha già vissute almeno tre: corridore, commentatore, ct. E non stupisce che si stia profilando la quarta.

DAVIDE CASSANI (Faenza 1961), ex ciclista professionista, dirigente e commentatore sportivo, è stato CT della Nazionale maschile di ciclismo su strada. Ha partecipato, tra le altre cose, a 11 Giri d’Italia. Tra i suoi libri ricordiamo Ho voluto la bicicletta (con Giorgio Burreddu e Alessandra Giardini, Rizzoli 2022) e Le salite più belle d’Italia (con Beppe Conti).

Per tutta l’estate: “Trekking Urbano Letterario”, visite guidate ai “Villini Liberty di Milano Marittima”, “Cervia Panoramica al tramonto”, “Le Architetture del Sale” e “Storie in giardino” dedicate ai bambini. Per info e prenotazioni telefonare all’ufficio IAT della Torre San Michele al numero 0544/974400.

GLI INCONTRI SONO A INGRESSO LIBERO