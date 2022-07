Dentro la Salina di Cervia, al via “I dialoghi di Acervum”: primo appuntamento con Giuseppe Tassi

Il Parco della Salina di Cervia, in collaborazione con Acervum, presenta “I dialoghi di Acervum”, un nuovo contenitore di incontri nei quali si racconterà il mondo, nelle sere d’estate e d’autunno.

Primo appuntamento giovedì 28 luglio, alle ore 20.30, ad Acervum, la locanda nel cuore della Salina di Cervia. Letizia Magnani, giornalista e scrittrice, responsabile della comunicazione del Parco della Salina di Cervia incontra e intervista Giuseppe Tassi, già direttore di QS, Quotidiano Sportivo, autore del libro “Dal cortile al Mundial. Storia di una passione” (Minerva). Sarà presente Giuseppe Pomicetti, Presidente del Parco della Salina di Cervia.

“Acervum vuole diventare un luogo di incontro e di ascolto, da qui l’idea di questi ‘dialoghi’, nei quali si racconterà un pezzo di mondo. Partiamo con la narrazione di una delle passioni di tutti, il grande sport, ma proseguiremo con molti altri argomenti. Non solo libri e presentazioni, ma anche dialoghi con imprenditori, produttori di eccellenze enogastronomiche e molto altro. L’estate e l’autunno ad Acervum saranno ricche di incontri e di dialoghi”, spiega Giuseppe Pomicetti.

Il libro

A quarant’anni dal trionfo del Bernabeu dell’11 luglio 1982, l’epopea di quel Mundial è ancora viva. Giuseppe Tassi, editorialista di QN (“il Resto del Carlino, La Nazione, il Giorno”) ha deciso di raccontarla alla sua maniera. “Dal cortile al Mundial” è una storia di passione e di amore per il giornalismo. Una vocazione coltivata nei cortili degli anni Sessanta, imitando il mitico Lev Yashin e culminata con il trionfo di Madrid, narrato nella veste di giovane inviato de “il Resto del Carlino”. L’11 luglio 1982 l’Italia di Pablito Rossi e di Bearzot saliva sul tetto del mondo. Sulle volte del Santiago Bernabéu di Madrid un mare di azzurro. E in tribuna il Presidente partigiano Sandro Pertini a saltare di gioia come un ragazzino. L’autore era lì, a pochi metri da lui, ad ammirare quello spettacolo di gioia incontenibile, di orgoglio e passione, di spontaneità fanciullesca. In quel giorno di gloria che gli è rimasto incollato addosso come una seconda pelle, Tassi ha voluto condividere le sensazioni che ha avvertito per una vita intera, girovagando negli stadi di ogni latitudine fra Mondiali di calcio e Olimpiadi. Rossi che diventa Pablito con la tripletta al Brasile dei sogni, l’urlo di Tardelli, la gioia traboccante di Pertini nella notte dolce e infinita del Bernabeu. Immagini che sono parte di noi, patrimonio emotivo di un popolo innamorato del pallone. Nel mezzo i grandi eventi di quegli anni intensi: le suggestioni dell’infanzia, il Bologna che vince lo spareggio del ’64 all’Olimpico, la notte di Benvenuti-Griffith, la conquista della Luna, l’indimenticabile corrida di Italia-Germania 4-3 e la ricca galleria dei personaggi incontrati lungo il percorso: Dante Canè, Pietro Mennea, il prete innamorato della boxe. Ma anche la rivolta studentesca del ’77 e la strage della stazione di Bologna nel 1980, documentata nei panni del giornalista. E poi i grandi maestri del giornalismo: Alfeo Biagi, Giulio Cesare Turrini, Giampaolo Ormezzano; i suoi mentori, Tino Neirotti, Metello Cesarini, Marco Guidi. E, su tutti, i colleghi amici che hanno reso indimenticabile questa storia di giornalismo e di passione. Quarant’anni passati in un lampo, volati via come foglie leggere. In questo libro l’autore ci racconta come un bambino, stregato dal calcio e della sua magia universale, coltivi e coroni il sogno di balzare da un cortile di periferia al cuore del Mundial più bello: quello che non si dimentica. Fermare il tempo, raccontare un’emozione che vale una vita.

La notte di Madrid resta il picco emozionale più alto di una storia giornalistica lunga oltre quarant’anni – queste le parole dell’autore –. Ed è anche il coronamento del sogno di un bambino innamorato del calcio e della sua epopea. È per questo che ho deciso di condividere quel sogno e la lunga corsa che mi ha portato da un cortile di periferia al dolce inferno del Santiago Bernabéu. Una storia fatta di passione e ingenuità, di parate sull’asfalto della strada, di personaggi straordinari incontrati lungo il percorso, di città da scoprire, di maestri indimenticabili, di vita intrecciata alle storie del pallone. Fino a quella notte di Madrid, che vive ancora dentro di me.”

Giuseppe Tassi, giornalista da una vita, è nato Castel di Serravalle, in provincia di Bologna, nel 1956. Entrato come collaboratore a “il Resto del Carlino” a diciotto anni, ha percorso tutta la carriera nel giornale bolognese. Da caposervizio a inviato, a vicedirettore de “il Resto del Carlino”, “Quotidiano Net” e “Qn”, fino alla direzione di “Qs”, il fascicolo sportivo de “il Resto del Carlino”, “Nazione” e “Giorno”. Ha seguito da inviato quattro campionati del mondo di calcio, due Olimpiadi e ha raccontato eventi che hanno segnato la storia del Paese, come la strage di Bologna del 1980 e la tragica notte dell’Heysel. Laureato in Lettere Moderne, ha scritto il saggio universitario La lettura strategica con Graziella Tonfoni e il libro Razza Juve con Federica Cappelletti e Mario D’Ascoli. Ha vinto il premio Ussi per la cronaca e il premio Gianni Brera.