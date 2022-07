Burattini alla Riscossa al Centro Porta Nova di Russi

Massimiliano Venturi arriva a Russi, dove presenta il suo nuovo spettacolo, Sganapino medico per forza. Come sempre, l’ingresso è libero. Succede domani sabato 30 luglio – alle ore 21 – al Centro Porta Nova. L’ingenuo Sganapino è il protagonista di una nuova avventura, che lo vedrà destreggiarsi suo malgrado con una tanto sconosciuta quanto misteriosa professione, quella di medico. Un susseguirsi di buffe situazioni e divertenti accadimenti, in compagnia dei tanti personaggi della tradizione, animati da uno spirito intraprendente e impavido. Con le immancabili bastonate e le dinamiche tipiche della commedia dell’arte, lo spettacolo è basato su di una messinscena dinamica e coinvolgente, in grado di divertire, coinvolgere e appassionare il pubblico di tutte le età.