Il “Viaggio negli Abissi” è pronto per trasportare Milano Marittima nel profondo blu: al via gli show visivo-sonori

A distanza di una settimana dall’accensione delle grandi installazioni luminose tematiche, dislocate nelle vie del centro città e raffiguranti meravigliose creature del mare, la “trasformazione” delle aree pedonali di Milano Marittima nel fantastico Mondo Sottomarino prosegue con l’entusiasmante esperienza immersiva “Viaggio negli Abissi”.

Dal 30 luglio al 20 agosto passeggiare la in Viale Gramsci sarà come “immergersi” nelle profondità marine: il corridoio centrale sarà infatti animato da giochi di luci, effetti speciali e sonorità realizzate ad hoc per questo progetto originale e unico. Un continuo flusso di suggestioni musicali che prenderà il via dall’imbrunire a mezzanotte e che sarà intervallato -alle 21.30, alle 22.30 e alle 23.30- da tre diverse esperienze visivo-sonore della durata di circa 7 min l’una che, grazie ad una magistrale regia, sapranno creare speciali effetti e giochi illuminotecnici di grande impatto!

Una fantastica “esperienza immersiva” che emozionerà adulti e bambini: un immaginifico viaggio negli abissi di cui tutti vorranno essere protagonisti!

Il Mondo Sottomarino è un progetto ideato e prodotto da CELS Group con il supporto del Comune di Cervia e promosso dalla ProLoco di Milano Marittima.