Bagnacavallo Arena cinema: nel fine settimana arrivano i film di Godano e Bellocchio

Sono “Marilyn ha gli occhi neri” di Simone Godano e “Esterno Notte – Parte 2” di Marco Bellocchio le pellicole in programmazione rispettivamente sabato 30 e domenica 31 luglio all’arena delle Cappuccine per la rassegna “Bagnacavallo al cinema”, curata dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune.

In “Marilyn ha gli occhi neri”, con Miriam Leone e Stefano Accorsi, Diego ha problemi di contenimento delle frustrazioni mentre Clara è affetta da mitomania. Uno psichiatra tenta di liberarli dalla concentrazione su se stessi.

Il film di Marco Bellocchio, con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy e Toni Servillo, racconta dei tragici giorni del rapimento di Aldo Moro attraverso diversi punti di vista. In replica lunedì 1 agosto.

La rassegna proseguirà poi ogni sera fino al 4 settembre proponendo i migliori film della stagione appena conclusa. Della seconda parte della programmazione, resa nota di recente, fanno parte blockbuster come “Elvis” di Baz Luhrmann e “Top Gun: Maverick” di Joseph Kosinski e numerose pellicole italiane come “Nostalgia” di Mario Martone, “Marcel!” di Jasmine Trinca, “Diabolik” dei Manetti Bros.

