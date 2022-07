“Elementi”: musica contemporanea nella salina di Cervia con Tim Shaw e Laura Agnusdei

Tutto pronto per l’ottavo appuntamento di “Elementi”, la rassegna di musica contemporanea ideata con l’intento di ritrovare una dimensione performativa immersiva all’interno di paesaggi naturali dall’elevata potenza emozionale che caratterizzano il territorio romagnolo.

Domenica 31 luglio, si torna nella Salina di Cervia, con due eventi.

Il primo, a cura dell’artista Inglese Tim Shaw con il progetto Augmented Walking / Ambulation, una sound walk (già sold out) abbinata al live set che l’artista realizzerà in tempo reale attraverso la tecnica del field recording e che la gente ascolterà in cuffia.

Alle 19.30 alla Torre Esagonale in cui si esibirà in acustico la sassofonista Laura Agnusdei, la seconda artista coinvolta (posti limitati, su prenotazione: riservaree@gmail.com). Il suo progetto solista esplora le possibilità della composizione elettroacustica, per l’occasione il sax svolgerà la principale voce narrante in relazione con il paesaggio sonoro presente.

Chi non riuscirà a partecipare al primo evento potrà ascoltare il concerto parcheggiando al Centro Visite della Salina (Via Bova, 61).