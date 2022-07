Il tradizionale concerto alla Foce del Bevano chiude la settimana clou del Festival Naturae

Dopo sette giorni ricchissimi di eventi a ogni ora del giorno e della sera si chiude domani domenica 31 luglio la settimana clou della 15ª edizione del Festival Naturae di Lido di Classe.

Ecco gli appuntamenti in programma.

In mattinata, alle ore 10.30, l’area verde davanti all’arena del Sole ospita “Love my pet”, una mattina di benessere olistico per gli amici animali a cura di Monika Patarica, Nicoletta Guidicini e Daniela Mazzotti.

Nel pomeriggio, alle 17.30, il tradizionale concerto alla foce del Bevano (raggiungibile a piedi o in bicicletta). Camilla Lopez (voce e percussioni) e Matteo Ramon Arevalos (pianoforte e percussioni) in “Cielito lindo”.

Infine, in serata, alle 21.30, l’arena del Sole proietta il film “Jurassic World – Il dominio”.

Per info, 3403553816