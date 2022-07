Marina di Ravenna e lidi ravennati. Rumba De Bodas e Lisa Hunt: due giorni all’ennesima potenza

Due giorni all’ennesima potenza per Spiagge Soul. Domenica 31 luglio, dopo il concerto all’alba coi Banana Boat (alle 6 al Finisterre Beach), a Punta Marina arrivano i Rumba De Bodas, band italiana che dopo aver percorso le strade e i palchi di tutto il mondo propongono un mix esplosivo di Soul, Funk e musica elettronica (alle 18 – Bagno Kuta). Alla stessa ora i Los Pollos Hermanos suonano invece al BagnOsteria Tarifa di Porto Corsini. Il lunedì è invece tutto per una delle regine del festival, Lisa Hunt, che con la sua voce possente e il suo carisma saprà sicuramente incantare il pubblico del Finisterre Beach dopo aver convinto artisti come Zucchero, Pavarotti e Ray Charles (alle 22).

Spiagge Soul continua così sui lidi ravennati fino al 14 agosto. Organizzato per la 14esima volta dall’Associazione “Blues Eye” con la compartecipazione del Comune di Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, oltre al contributo fondamentale degli operatori privati, il festival vuole dunque fare la sua parte per segnare la ripartenza della stagione dei concerti, toccando quest’anno anche i Lidi Sud.

Rumba De Bodas. I Rumba de Bodas nascono a Bologna nel 2008. Per anni si esprimono prima per le strade cittadine, con un’attività di busking che li porta a girare e a ed esibirsi nelle piazze europee e italiane, poi collezionano apparizioni in alcune delle manifestazioni musicali più importanti d’Europa: Montreux Jazz Festival (Svizzera), Saalfelden Jazz Festival (Austria), Copacabana (Belgio), Hemingway Jazz festival (Albania). Dal 2014 al 2019 sono resident band all’Edinburgh Jazz Festival in Scozia, dove registrano numerosi eventi sold out. Nel 2018 il gruppo esce dai confini europei per una tournée in Corea del Sud e in Russia, con un concerto al Kaliningrad Jazz Festival. All’intensa attività live si aggiungono tre album: “Just Married” (2012), “Karnival Fou” (2014) e “Superpower” (2018). Il sound del gruppo cambia drasticamente rispetto all’inizio del progetto, e quello che era cominciato come un progetto vicino allo swing, allo ska e al reggae si sposta verso il funk, il new soul e l’elettronica. Dal 2013 al 2016 cantante della band è Matilda De Angelis, ora nota attrice, mentre nel 2015 entrano il batterista Alessandro Orefice e la cantante italo-ghanese Rachel Doe, poi nel 2019 il chitarrista Pietro Posani. A gennaio 2020 esce il nuovo singolo della band “Isole” e nello stesso anno i Rumba de Bodas si esibiscono a Friburgo e in India. Nel 2021 dopo un anno di incertezze sono pronti a ripartire con il nuovo singolo “Rimini Minivan” per l’etichetta italo tedesca Rubik Media. Quest’estate i Rumba De Bodas si esibiscono in Albania, Germania, Austria, Lussemburgo, Francia, Svizzera e Italia.

Los Pollos Hermanos. Un trio composto da “tres hombres” cresciuti all’ombra dei pini marittimi romagnoli, percorrono rapidi canyon fino alle propaggini delle Everglades più selvagge e salmastre, con un sound che strizza l’occhio al soul viscerale fino ad arrivare al funky più maleducato. Con Ermanno Fabbri (voce, chitarra), Livio Palotti (basso), Carlo Vallicelli (batteria).

Banana Boat. Il Record Plant è il nome di uno studio di registrazione che iniziò l’attività con l’idea di fare esibire gli artisti in un contesto informale, unendo il live a una trasmissione radio. La sera del 31 1973 Bob Marley & The Wailers suonarono al Plant di Sausalito in California, una session intima e struggente raccolta nell’album Talkin’ Blues. I Banana Boat (Francesco Plazzi e Bruno Orioli) ripercorreranno, come nel disco, i grandi classici dei primi Wailers alternati ai pensieri sulla musica, la vita e gli aneddoti sul Re del Reggae.

Lisa Hunt Soul Band. Lisa Hunt ha cominciato a cantare nella grande tradizione afroamericana della musica gospel. Ha poi studiato canto al City College di New York ottenendo la laurea in musica. Molti dei suoi brani sono stati pubblicati su varie compilation in tutto il mondo: sia come cantante che come compositrice ha venduto più di un milione di copie di dischi. Le composizioni per colonne sonore americane includono “Subway’s Stories” per la HBO (regia di Jonathan Demme) e “Goodnight Moon” con Billy Crystal e Susan Sarandon. In studio ha collaborato con famosi produttori come Jellybean Benitez (Madonna), Toni C (Whitney Houston), Frank Farion (LaBouche, Milli Vanilli), The Berman Brothers (Amber, Ultra Nate), e molti altri. In Italia è stata la vocalist di Zucchero per molti anni sia in studio che sul palco e ha lavorato con molti artisti, tra cui veri miti come Pavarotti o Ray Charles, condividendo il palco fra i tanti con Eric Clapton, James Brown, Dionne Warwick, Brian May, Joe Cocker, Miles Davis e Andrea Bocelli. Lisa attualmente è in tour fra New York, il Medio Oriente e l’Italia mentre in Australia, sua attuale residenza, continua il popolare “Forever Soul” tour.

Il programma. Il cartellone prevede, contando anche le anteprime di “Road to Spiagge Soul” partite il 15 maggio, oltre 50 concerti fino al 14 agosto. Si continua con gli Spiagge Soul Holy Fellas (2 agosto), Super Cumbia y la Liga de la Alegrìa (3), la parata della Bologna Bridge Band (4 e 7 agosto) e il concerto di Martha High a Lido di Classe (5 agosto), dove troviamo tra gli altri anche Lebron Johnson & Andy Pitt Band (6). E si chiude con Lehmanns Brothers (10), Shanna Waterstown (11) e Pennabilli Social Club (14 agosto).