Iva Zanicchi presenta il suo romanzo “Un altro giorno verrà” in Piazza Garibaldi a Cervia

La rassegna culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” propone questa sera lunedì 1 agosto alle ore 21.00 in Piazza Garibaldi a Cervia l’incontro con l’attrice, cantante e conduttrice televisiva IVA ZANICCHI che presenterà il suo romanzo UN ALTRO GIORNO VERRÀ (edito da Rizzoli). Conduce la serata la giornalista Margherita Barbieri.

Il libro – Attilio è stato il capostipite della famiglia Vezzoli. Nel primo Novecento, ogni autunno con i suoi cari e con i lavoranti, undici persone più un gregge di cinquecento pecore, lasciava il paese sull’Appennino Tosco- Emiliano e si spostava in Maremma per la transumanza. Si fermava sempre dagli stessi fattori perché “là sapeva di poter trovare ciò che serviva”. Tognin, ultimo dei cinque figli di Attilio, sogna di sposare la sua Ginetta, che ama da quando è bambino. La vita andrà diversamente ma gli regalerà comunque grandi gioie – e qualche dolore –, prima fra tutte la nascita del nipote Lorenzo. Quest’ultimo, dopo essere cresciuto al paese, sarà il primo dei Vezzoli a lasciare le terre dell’infanzia per scoprire il mondo: finirà imbarcato come allievo commissario sul transatlantico Princesse, diretto a New York, conoscerà una passione così bruciante e si troverà in un mondo così sfavillante da fargli dimenticare il luogo da cui proviene. Un altro giorno verrà, scritto da Iva Zanicchi con la passione e la forza che la rendono così amata dal pubblico, è una saga familiare popolata da personaggi indimenticabili, di straordinaria volontà e dignità, animati al tempo stesso dal desiderio di conquistare il futuro e da un profondo attaccamento alle proprie radici. Un romanzo travolgente, intenso eppure capace di tenera ironia, che attraverso gli amori, le paure, le speranze e le sofferenze dei suoi protagonisti racconta i drammi personali e collettivi di un intero secolo.

Iva Zanicchi è una delle più amate e popolari interpreti della canzone italiana ed è l’unica donna ad aver vinto per tre volte il Festival di Sanremo. In tv, il suo nome resta indissolubilmente legato a Ok, il prezzo è giusto, che ha condotto quasi ininterrottamente dal 1987 al 2000. Per Rizzoli ha pubblicato l’autobiografia Nata di luna buona (2019).

Incontro ad ingresso libero.