Le campane della chiesa avevano suonato da 25 minuti per la preghiera collettiva delle 21, quando Patti Smith – con la sua eterna maglietta bianca e la giacca nera oversize, che si toglierà presto – entra in scena con tutta la sua potenza iconica, e una tazza di tè in mano, dando inizio ad un concerto nella centrale Piazza Garibaldi destinato a restare nella storia di Cervia. Per un’ora e mezza, la “sacerdotessa” del rock, che a 76 anni ha ancora energia e grazia da vendere, incanta e travolge gli oltre 2.500 spettatori di generazioni diverse, moltissime le donne e le ragazze, pronte a raccoglierne il grido: “Sentite la vostra fottuta libertà.”

“Ciao Cervia! È una bellissima notte in riva al mare”, grida Patti Smith intonando subito Redondo Beach, un brano dal sapore reggae tratto dal primo album Horses. Un omaggio a “Cervia beach”, dove nel pomeriggio racconta di essere andata a fare una bella passeggiata. E subito dopo prosegue con Grateful per esprimere tutta la sua gratitudine: “Sono felice e grata di essere qui, grazie!”.

Foto 3 di 4







Durante il concerto, Patti Smith parlerà ancora del mare e della spiaggia. Come quando è costretta a fermarsi perché la chitarra del figlio Jackson Smith (sul palco anche l’amico di lunga data Tony Shanahan al basso-tastiere e voce, e il vulcanico Sed Rochford alla batteria) si è scordata. “È l’aria del mare. Il mare Adriatico è molto bello, ma l’aria salata fa dire alla chitarra di Jackson: accordami, accordami, accordami” dice Patti. E poi ancora, verso la fine del concerto, quando decine di fans l’hanno già raggiunga sotto il palco, rivela quanto sarebbe bello andare alle cinque della mattina a fare una passeggiata in spiaggia. “Forse Jackson, domattina potrebbe svegliarmi ed accompagnarmi” dice guardando il figlio. “Ti accompagno io” urla una ragazza. “Sì, ti accompagniamo noi” fanno eco in molti. “Ti amiamo Patti”.

Ed è amore reciproco. Patti Smith regala alla platea una scaletta incandescente che ripropone i suoi storici brani come Ghost dance (“L’ho scritta per un bisogno di unità, contro la rabbia radicata: cosa c’è di meglio che trovarsi insieme nel nome della musica?”), Dancing Barefoot (che balla con scioltezza facendo ondeggiare le sue treccine da squaw), My Blakean Year (“dedicata a quegli artisti, come Van Gogh e William Blake, che sono andati avanti, regalandoci opere stupende, il cui valore è stato riconosciuto solo anni dopo la loro morte”) e la canzone per il compleanno di Jack Sparrow, Nine. Ma anche gli omaggi a Bob Dylan, con The Wicked Messenger e One too many morning che ascoltava – racconta – ‘”quando avevo 16 anni e parliamo di 60 anni fa”.

È invece Tony Shanahan a omaggiare la memoria di Jimi Hendrix con una bella versione di Free stone, che consente a Patti di tirare il fiato. La poetessa del rock regala quindi al pubblico la lettura in inglese de “L’Infinito” di Leopardi, ma non ripropone l’omaggio urlato ad Allen Ginsberg Footnote to Howl come aveva fatto negli altri concerti della sua tournée italiana, a Pompei e a Stresa. Poi, con Pissing in a river introduce il gran finale con la celeberrima Because the Night, (“che ho scritto per il papà di Jackson, Fred Sonic Smith’”), Gloria (la cover dei Them di Van Morrison) e People have the power, l’inno per i popoli di tutto il mondo, scritto dal papà di Jackson, l’ex marito morto per infarto nel 1994 a soli 46 anni.

Tutti in piedi a ballare, cantare ed applaudire. Piazza Garibaldi si muove in sintonia con Patti Smith che non vuole lasciare andare via e reclama altri bis. “Sarebbe bello restare. Siete voi il mio concerto”, grida la sacerdotessa del rock salutando i suoi fan e invitandoli a “bere tanta acqua, ad avere cura di voi stessi, a essere forti e felici”, mentre Jackson li riprende con il telefonino.

Le luci pian piano si spengono e il palco comincia ad essere smontato. Ma il concerto di Cervia è già storia. Probabilmente, come confessato dalla stessa Smith in questi giorni, resterà una delle ultime date dal vivo della grande cantautrice, prima di un lungo silenzio creativo che la terrà lontano dal palcoscenico.