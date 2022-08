Canzoni e poesie alla XXIII “Notte sotto le stelle”, giovedì 4 agosto

La ventitreesima edizione di “Notte sotto le stelle”, manifestazione culturale promossa dall’associazione culturale Ettore Masoni Aps di Russi, dalla Fondazione Capit Ravenna e dall’assessorato alla Cultura di Russi, in collaborazione con La Bcc ravennate forlivese e imolese e Franco Ferruzzi commercio uova srl, è in programma giovedì 4 agosto (ore 21.00), nel Giardino della Rocca “Terzo Melandri”, cuore del centro storico della città, così come è avvenuto nelle ultime dieci edizioni.

La serata prevede l’esecuzione di canzoni italiane e della tradizione musicale europea proposte dal gruppo musicale Giovanni Ravaioli & friends. Le canzoni si alterneranno alla lettura di versi da parte dei poeti Nevio Spadoni, uno dei maggiori autori dialettali italiani, e dei russiani Linda Bagnoli ed Elio Pezzi. Verranno raccolte libere offerte a favore dei profughi dell’Ucraina.

L’ingresso è libero, nel rispetto delle norme anti Covid vigenti.