Fatti d’Arte: il 2 e il 3 agosto a Faenza due nuovi appuntamenti

Arte, cultura e socialità: per combattere il torrido caldo estivo, Fatti d’Arte vi aspetta il 2 e il 3 agosto a Faenza con due appuntamenti. MARTEDÌ 2 AGOSTO alle ore 20 al Bar della Città (Piazza Martiri della Libertà) “Martedì il giorno dei fantasmi”: si tratta di una piccola installazione artistica site specific presso il Bar. Le miniature di Alessandro Assirelli e Francesca Cerfeda andranno a creare un piccolo spaccato onirico all’interno del contesto quotidiano. Alle ore 21.30 Concerto di Onde Radio cover band dallo spirito eclettico e irriverente.

MERCOLEDI 3 AGOSTO alle ore 20.30 al Bar della Città Presentazione dei progetti europei attivi a Faenza da parte dell’associazione Fatti d’arte e Semi aps. In occasione della serata verranno presentati i progetti Erasmus+ svolti in territorio quest’anno, e che si terranno nei prossimi mesi in vari Paesi europei. Una serata per conoscere meglio i progetti e candidarsi per vivere un’esperienza all’estero grazie al sostegno dei fondi europei.

L’Erasmus+ in Danimarca! Dal 6 al 12 luglio 2022, ventisei giovani provenienti da Italia, Spagna, Turchia e Norvegia hanno preso parte al corso di formazione organizzato da Cre’ART’ive Green Minds, di cui la nostra associazione fa parte. Il training, svoltosi a Vejle (Danimarca), ha avuto come obiettivo quello di migliorare le competenze e conoscenze dei giovani rispetto al cambiamento climatico, consentendo loro di sviluppare idee e progetti da implementare all’interno delle proprie comunità. Abbiamo solo 28 anni per ridurre drasticamente le emissioni di carbonio: ognuno di noi è responsabile e può fare la differenza nella transizione verso un modello di sviluppo sostenibile.