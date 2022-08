Massa Lombarda: concerto di violini a scopo benefico promosso da Auser

Martedì 2 agosto, Auser di Massa Lombarda propone un’iniziativa a sfondo benefico con un concerto di violini che coinvolgerà la centrale Piazza Matteotti a partire dalle ore 21.

“È con gratitudine nei confronti di Auser Massa Lombarda che accogliamo la serata di martedì 2 agosto in piazza Matteotti – dichiara il sindaco Daniele Bassi -. Auser offre risposte efficaci ai bisogni dei massesi e rappresenta un prezioso riferimento sociale per i nostri concittadini. Ascoltandone quotidianamente desideri e auspici, ha scelto di offrire la possibilità di trascorrere una serata insieme, in modo piacevole e delicato, con la melodia di bravissimi violinisti, per rafforzare il senso di comunità di cui c’è tanto bisogno, a maggior ragione in momenti complessi come gli attuali.”

Il circolo Auser di Massa Lombarda nasce insieme al servizio di accompagnamento, in collaborazione con il Comune, che metteva a disposizione il proprio mezzo, nel 1992. Il salto di qualità nelle attività c’è nel 2008, con la nuova direzione che ha introdotto diversi progetti che si sono realizzati nel corso del tempo. Dagli eventi sportivi, alla collaborazione con le attività organizzate dal Comune, i volontari Auser di Massa Lombarda sono sempre attivi e presenti, non solo prestando il proprio servizio fattivo, ma anche facendo da intermediari per reperire sponsor per attività ed eventi quali corse e trofei podistici, trofei di pesca sportiva, master di biliardo, feste e contributi per iniziative scolastiche.

L’evento è gratuito è organizzato da Auser di Massa Lombarda con il patrocinio del comune di Massa Lombarda.