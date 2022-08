Bagnacavallo Festival. Cresce l’attesa per il Concerto Theresia e l’ensemble I luoghi dello Spirito

Ha preso il via nella serata di martedì 2 agosto con l’esibizione del Valentina Ferraiuolo trio all’ex convento di San Francesco l’undicesima edizione del “Bagnacavallo Festival”, proposto dall’associazione Controsenso in collaborazione con il Comune con numerosi appuntamenti lungo tutto il mese.

Il festival proseguirà già giovedì 4 agosto alle 21 con il Concerto Theresia e l’ensemble I luoghi dello Spirito che si esibiranno in “Elia Vannini. Sonate per l’arcivescovo” presso la chiesa di San Girolamo. L’evento è promosso in collaborazione con “I luoghi dello spirito e del tempo 2022” del Collegium Musicum Classense.

Il monaco carmelitano Elia Vannini, nato a Medicina nel 1644 e ivi scomparso nel 1709, è stato uno dei più importanti e longevi maestri di Cappella del Duomo di Ravenna. Fra le opere da lui prodotte figura la raccolta di sonate che verrà presentata in concerto, dedicata proprio all’arcivescovo di Ravenna, una pubblicazione che testimonia un interesse per la musica strumentale e un’abilità di scrittura che lo vede al pari dei suoi contemporanei di scuola bolognese.

Concerto Theresia è un’orchestra professionale internazionale su strumenti d’epoca che si occupa del repertorio barocco, classico e romantico. In questa occasione Concerto Theresia collabora con i continuisti de “I luoghi dello spirito e del tempo” nella prima ripresa moderna delle Sonate a tre.

L’ingresso agli spettacoli, che hanno tutti inizio alle 21, è a offerta libera.

La rassegna, che proseguirà poi il 9 agosto in compagnia di Denis Campitelli con “Pugni Pesanti. Leve contro la guerra” presso l’ex convento di San Francesco, è ideata e organizzata dall’associazione culturale Controsenso in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo, con il patrocinio dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, con il patrocinio e il contributo di Regione Emilia-Romagna e Pro Loco Bagnacavallo, con la compartecipazione di Hera e Romagna Acque-Società delle Fonti.

Associazioni partner: Amici di Neresheim, Associazione Comunicando, Associazione musicale Doremi, Auser, Avis, Bagnacavallo fa Centro, Centro sociale Abbondanza, Circolo Arci Casablanca, Collegium Musicum Classense, Officina, Teatro del Drago.

Informazioni:

info@controsensobagnacavallo.it

www.bagnacavallofestival.it