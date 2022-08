Cinemadivino 2022: serata con vini, prodotti del territorio e il film “Nowhere Special”

Appuntamento con Cinemadivino 2022, mercoledì 3 agosto, alla Tenuta Uccellina di Russi per il tradizionale mix tra film di successo, vino e prodotti del territorio. Dalle 19,30 l’accoglienza e dalle 21 la proiezione. La filosofia della Tenuta Uccellina impone il massimo rispetto delle uve sia in campo che, successivamente, in cantina.

La gestione del campo è svolta nel pieno rispetto dell’ambiente. Solo le uve in perfette condizioni sanitarie e al giusto grado di maturazione vengono raccolte manualmente.

Tra i vini prodotti Albana, Sangiovese, Burson. Il film in programma è ‘Nowhere Special’ (2021) di Umberto Pasolini con James Norton e Michael Lamont. John ha davanti a sé pochi mesi di vita. Non avendo una famiglia, trascorre i giorni che gli restano a cercarne una nuova, perfetta, per il figlio Michael.



Biglietti d’ingresso:

16 euro, intero con degustazione di 3 calici di vino + proiezione film

8 euro solo film .

Info e prenotazioni:

– 366 5925251 (Cinemadivino) da lunedì a venerdì

– 0544 580144 (Tenuta Uccellina).