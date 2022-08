Cinemadivino al ristorante Ca’ del Pino con “Il drago di Romagna” di Gerardo Lamattina

Appuntamento con Cinemadivino 2022, giovedì 4 agosto, al ristorante Ca’ del Pino, in via Romea Nord 295, Ravenna, per il tradizionale mix tra film di successo, vino e prodotti del territorio. Dalle 19,30 l’accoglienza e dalle 21 la proiezione.

La serata prevede degustazione di tre calici di vino a cura di Poderi delle Rocche. Proposte gastronomiche a cura di Ca’ del Pino: Cono di fritto di calamari e gamberi con verdure croccanti 14€; Spiedino Ca’ del Pino con patate fritte 14€; Piadina della tradizione con Prosciutto Crudo e Squacquerone DOP Officine Gastronomiche Spadoni 8€; Olive all’Ascolana 7€; Strozzapreti di mare con vongole lupino 10€; Polentina fritta con Squacquerone DOP delle Officine Gastronomiche Spadoni 9€.

Il film in programma è ‘Il drago di Romagna’ (2020) del regista ravennate Gerardo Lamattina. Il docufilm racconta di come il gioco da tavolo cinese Mah Jong, importato da alcuni commercianti cinesi durante gli anni ’20, si sia sviluppato in tutta la Romagna ed in particolare nella città di Ravenna.

Biglietti d’ingresso: 16 euro, intero con degustazione di 3 calici di vino + proiezione film (8 euro solo film).

Info e prenotazioni: 366 5925251 (Cinemadivino) da lunedì a venerdì / 0544 446061 (Ca’ del Pino)