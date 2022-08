Lugo. Grande successo per la rassegna “Musica al Pavaglione” 2022

La rassegna lughese estiva “Musica al Pavaglione”, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, giunta all’ottava edizione consecutiva, è stata un grande successo. La kermesse ha avuto come scenari il Pavaglione, il Chiostro del Monte e l’Antica Farmacia dell’Ospedale Vecchio. Il 2022 non è stato solo l’anno con la più variegata tipologia di ambientazioni ma anche con il più vasto e vario campo di proposte culturali: musica, ballo, teatro, arte e letteratura hanno intrattenuto il pubblico a partire dal 6 giugno.

Estremamente soddisfatto anche il Presidente della Fondazione Berti: “La Rassegna è stata anche quest’anno espressione di iniziative artistiche maturate prevalentemente nel nostro territorio, ma non per questo espressioni meno importanti dal punto di vista culturale; grazie all’eterogeneità del programma e ad una pluralità di proposte, la manifestazione ha saputo catturare l’attenzione e la sensibilità di un pubblico molto vario. L’arricchimento del programma è avvenuto anche mediante l’estensione di collaborazioni con Enti ed aziende private che hanno collaborato con noi nella realizzazione di alcuni eventi: mi riferisco a Credit Agricole Italia, alla Liverani Srl, a Storia e Memora della Bassa Romagna e alla L.I.L.T. (Lega Italiana lotta ai tumori). Si tratta di una formula che in futuro sarà opportuno allargare ulteriormente al fine di coinvolgere realtà locali nella promozione culturale della nostra comunità.”

“Il merito maggiore del successo dell’iniziativa – prosegue il Presidente Berti – va a tutti gli Artisti, che, con passione, dedizione e professionalità, hanno contribuito alla realizzazione delle serate, dimostrando, come sempre, una spiccata sensibilità nel partecipare in maniera gratuita alla nostra iniziativa ed offrendo l’incasso delle serate per scopi benefici.

Un ruolo determinante è stato svolto anche da collaboratori, in primo luogo dal Direttore Artistico della Rassegna Paolo Parmiani, da Guido Neri per il comparto della musica lirica e da Giuseppe Falconi dell’agenzia Wap, che ha curato la comunicazione; hanno pure fatto parte dello staff organizzativo i tecnici del service, gli addetti alla sicurezza, i fotografi ed il personale della Fondazione che ha certamente sostenuto un impegno considerevole per tutti i mesi di giugno e luglio”.

“A tutti, Artisti e collaboratori – conclude il Presidente Berti – va un sentito ringraziamento anche per il maggior disagio dovuto alla necessità di riprogrammare alcuni eventi a causa del mal tempo. Un ringraziamento speciale, infine, al pubblico che è intervenuto numeroso e che per noi ha rappresentato l’ulteriore conferma della validità del metodo adottato e della qualità della proposta artistica.”