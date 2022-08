“Ospiti alla Città Giardino” presentati i protagonisti delle tre serate con Simona Ventura e Giovanni Terzi alla Rotonda Primo Maggio

Una nuova rassegna in programma a fine agosto a Milano Marittima: Giovanni Terzi e Simona Ventura propongono una nuova iniziativa “Ospiti alla Città Giardino”.

L’appuntamento è il 26, 27, 28 agosto alle 21.30 in Rotonda Primo Maggio per parlare di giovani, di sport, ma anche di attualità. Si parte il 26 agosto con Simona Ventura, Paola Perego e Federico Moccia autore di “Tre metri sopra il cielo”, “Summertime” e tanti altri romanzi di grande successo. Durante la serata si affronteranno diversi temi, si parlerà di Romagna, ma anche degli stessi protagonisti, inoltre sarà l’occasione per presentare il nuovo programma “Citofonare Rai2”, che andrà in onda da settembre tutti i weekend sull’emittente nazionale.

Il 27 agosto si parlerà invece dei Mondiali del 1982, nella ricorrenza dei 40 anni della storica vittoria dell’Italia, saranno intervistati da Giovanni Terzi due personaggi conosciutissimi come l’ex calciatore Antonio Cabrini e Federica Cappelletti, moglie dell’indimenticabile Paolo Rossi.

Il 28 agosto sarà la volta di due personaggi molto amati come Carolyn Smith, ballerina, coreografa e giudice di ‘Ballando Sotto le Stelle’ e Luca Ward doppiatore e attore, conosciuto anche per essere stato la voce di Russell Crowe ne “Il Gladiatore”. Con loro il giornalista Giovanni Terzi parlerà di formazione e di giovani, essendo entrambi fondatori di importanti Accademie di ballo e doppiaggio italiane e ancora prima insegnati.

“La Romagna è una terra meravigliosa, in località così vicine è possibile trovare territori molto diversi” – ha dichiarato il Giornalista Giovanni Terzi – “Siamo partiti con questo format di rassegne da Rimini, città fortemente legata alla storia e alla cultura, per poi approdare quest’anno a Milano Marittima località importante per l’architettura, il paesaggio e il verde. Sono davvero felice di poter allargare questo progetto a una realtà che si presta molto bene a questo tipo di salotti, e così vicina al mio primo amore, quello per l’architettura.“

Ha poi aggiunto Simona Ventura: “Amo la Romagna, e sono felice di poter realizzare questo format su Milano Marittima, affrontando temi attuali come quello della formazione dei giovani, ma anche ripercorrere parte della storia di tutti noi raccontando i Mondiali del 1982, con amici e ospiti così importanti. Sarà per me un onore presentare con Paola Perego e Federico Moccia il nuovo programma che andrà in onda il prossimo autunno su Rai2.”

Il Sindaco Massimo Medri ha concluso: “Siamo felici di essere riusciti a realizzare questa importante rassegna, già in passato avevamo parlato con Giovanni Terzi e Simona Ventura per riuscire a portare iniziative di questo livello nella nostra località e siamo onorati di essere riusciti a realizzarle. Milano Marittima è lo scenario ideale per eventi di questo genere e vogliamo continuare a lavorare per aumentare questo tipo di iniziative. Saranno serate in cui si affronteranno tematiche di grande interesse, con personaggi famosi nel cuore della località di Milano Marittima” .

Le serate saranno tutte a ingresso libero senza obbligo di prenotazione. È stato possibile realizzare l’evento grazie al Patrocinio e al contributo del Comune di Cervia.