Ultimo appuntamento a “Libri sotto il faro”: si parla di gialli con Nevio Galeati e Vania Rivalta

Settimo e ultimo appuntamento, giovedì 4 agosto, con la rassegna “Libri sotto il faro”, organizzata da Clown Bianco Edizioni e Bar Timone di Marina di Ravenna (via Molo Dalmazia 63) con cambio di programma per l’ultimo appuntamento. A causa di un imprevisto, infatti, l’autrice Mara Munerati non potrà essere a Marina di Ravenna.

La serata verrà quindi dedicata a una chiacchierata con Nevio Galeati (esperto di letteratura di genere) e Vania Rivalta (editor) a base di curiosità e aneddoti sui classici del giallo, con la presentazione di “Tornata in vita” di Grant Allen e de “L’assassinio nel vicolo della Luna” di Giulio Piccini (in arte Jarro). Entrambi i titoli fanno parte della nuova collana dedicata ai classici I Cormorani, di Clown Bianco Edizioni.

L’incontro avrà inizio come sempre alle 21 e sarà a ingresso gratuito.