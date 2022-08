XIII Premio alla Carriera ERF a Elena Bucci

Il Premio alla Carriera di Emilia Romagna Festival 2022 va all’attrice ravennate Elena Bucci. La consegna del premio si svolgerà all’interno del programma di Emilia Romagna Festival, il 6 agosto, nella cornice di Palazzo Fantini a Tredozio.

Per l’occasione la celebre attrice e autrice proveniente da Russi riproporrà “La Musica dell’Anima” con testi tratti dalle lettere di Chopin e dalle opere di George Sand, accompagnata dal pianoforte di Daniele Lasta.

Elena Bucci descrive il concept dello spettacolo: “Chopin pare una creatura destinata a trasformare ogni vibrazione della natura e dei sentimenti in musica. Forse per rispettare questa vocazione se ne andava nel mondo nudo, vibrante, senza difese. Sembra che ogni volta che suonava in pubblico fosse un evento. Lo immagino mentre volava dentro la musica scritta modificandola con l’improvvisazione per accogliere tutto il turbinio di emozioni e visioni che lo circondava e farne musica dell’anima. “