Massa Lombarda: il Piccolo Festival della Narrazione parte con un concerto all’alba

Il Piccolo Festival della Narrazione a Massa Lombarda parte all’alba di sabato 6 agosto con gli Afterglow. Il duo suonerà alle ore 6 nella suggestiva cornice del Lavatoio di via Imola che per l’occasione si trasforma in palcoscenico a cielo aperto.

Le prime luci del giorno accompagneranno gli Afterglow e il pubblico massese in un concerto dal titolo “Suggestioni”. Il duo è composto da Nicoletta Bassetti e Andrea De Marco e propone un mix di musica irlandese, colonne sonore di celebri film, canzoni e ballate di genere folk-pop.

Nicoletta Bassetti è nata a Faenza ed è diplomata al conservatorio in viola e violino. Suona e canta fin da giovane in diverse orchestre e tutt’ora è attiva nei gruppi musicali Khorakhanè, Afrobeat, Trio Mariquita e Femme Folk, sue band di riferimento insieme al duo Afterglow.

Andrea De Marco è di origine imolese con formazione fingerstyle, impegnato in più progetti musicali di diverso stile. Attualmente ha all’attivo cinque Album di inediti e fa parte del duo Afterglow come cantante e chitarrista.

L’iniziativa ad ingresso libero è organizzata dal Comune di Massa Lombarda con il contributo della Regione Emilia-Romagna e la sponsorizzazione di Consorzio Con.Ami.

Per informazioni rivolgersi all’Urp/Informacittadino del Comune di Massa Lombarda: tel. 0545/985890, mail urp@comune.massalombarda.ra.it.