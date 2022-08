Serata cantautorale alla rocca di Russi con i Giò Gasdia Band

Domenica 7 agosto, nel suggestivo giardino della Rocca “T. Melandri” di Russi si terrà una serata all’insegna del cantautorato: si esibiranno infatti in concerto i Gio Gasdia Band, gruppo electro-folk nato nel 2017 attorno alla cantautrice Gio Gasdia, accompagnata da Federico Calestani (armonica, percussioni, seconda voce), Chiara Rotondi (basso) e Riccardo Chiurazzi (batteria). La band, che ha già all’attivo il disco “Crisalide” uscito nel 2019, vanta nel suo repertorio sia brani originali che cover. Ad aprire la serata la giovanissima band ravennate “The First Page”, che, con una tastiera, una batteria, una chitarra e una voce proporanno il loro pop inedito in italiano.

Inizio del concerto ore 21.

Per info:

Ufficio Cultura Comune di Russi

tel. 0544 587642, mail: cultura@comune.russi.ra.it

www.comune.russi.ra.it