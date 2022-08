Un brass band in parata, in pura tradizione New Orleans. Sono due giorni ricchi di appuntamenti domenica 7 e lunedì 8 agosto per Spiagge Soul. La Bologna Bridge Band si esibisce infatti a Lido di Savio alle 22 facendo rivivere la tradizione jazz e funk della città della Louisiana lungo viale Romagna (con un’anteprima alle 18 alla Spiaggia 30 di Lido di Classe). Ma alle 18 ci sono anche il mago delle tastiere Enri Zavalloni (al Bagno Kuta di Punta Marina) e The Matt Project, formazione che si muove tra soul, funk e pop-rock (al BagnOsteria Tarifa). Lunedì è invece all’insegna dell’hip hop contaminato con sonorità jazz e funk grazie a Calla MC + NSE (Bagno Peter Pan, ore 22, a Marina di Ravenna). Infine, una nota di servizio: i biglietti del concerto di Martha High, annullato ieri sera per motivi personali dell’artista, verranno rimborsati o resteranno validi una volta riprogrammato il concerto.

Spiagge Soul continua così sui lidi ravennati fino al 14 agosto. Organizzato per la 14esima volta dall’Associazione “Blues Eye”, con la compartecipazione del Comune di Ravenna e il contributo fondamentale degli operatori privati, il festival vuole dunque fare la sua parte per segnare la ripartenza della stagione dei concerti, toccando quest’anno anche i Lidi Sud.

Foto 3 di 4







Bologna Bridge Band

La Bologna Bridge Band è una brass band che prende ispirazione dalla ricca tradizione musicale di New Orleans. Uno stile caratterizzato dalla spontaneità del jazz delle origini, che viene arricchito aggiungendo una buona dose di funk e hip-hop. Questo mix di generi, accompagnati da coreografie e outfit eccentrico e colorato, rievocano l’atmosfera singolare delle feste e delle parate di New Orleans dove il pubblico è partecipe e coinvolto quanto i musicisti. Il repertorio proposto dalla BBB è costituito da classici della tradizione funk e soul come “Pass the Peas” e “Mercy Mercy Mercy” o “I Got a Woman” e da brani originali di richiamo elettronico, sincopato e frenetico che fanno saltare gli schemi e ballare le folle. Attualmente la band è impegnata nella registrazione di inediti e nella realizzazione di una live session.

Enri Zavalloni Quintet

Enri Zavalloni è artista, compositore e produttore italiano. Ha lavorato con Mike Patton, Pizzicato Five, Marvel Studio USA, Netflix e David Johansen dei New York Dolls. Recentemente ha firmato un brano per la colonna sonora della popolare serie Tv americana “Scorpion” (CBS). Fa parte fin dall’inizio del progetto “Mondo Cane” di Mike Patton (Faith No More, Mr. Bungle) con cui ha suonato in tutto il mondo. Nel 1998 fonda la band leggendaria Vip200, una delle band più importanti e iconiche della scena Lounge. I suoi brani sono finiti in pubblicità, film e colonne sonore ed è conosciuto sempre più oltre oceano dove partecipa alla produzione di “AngelHeaded Hipster” disco dedicato a Marc Bolan & T.Rex in cui compaiono anche Elthon John, U2, Joan Jett, Nick Cave, Peaches e Marc Almond.

The Matt Project

Avventurieri in bilico tra soul, funk e pop-rock, The Matt Project sono Jury Magliolo (voce e polistrumentista, terzo classificato a X Factor 2009; ha aperto concerti per Jamiroquai, Alicia Keys e molti altri, l’anno scorso è stato corista per Renato Zero nell’ambito di “Zero il folle tour”), Carlo Poddighe, chitarra e voce (già collaboratore di Roman Coppola, figlio di Francis, e impegnato anche come chitarrista di Omar Pedrini) e Matteo Breoni alla batteria. Internazionali per attitudine, influenze e ispirazioni, The Matt Project si sono esibiti in tutta Europa e a New York, dove hanno inciso i primi due dischi, mentre il terzo, “Silver Linings” (2017), è stato registrato in Italia. L’ultimo lavoro discografico è “Overnight”, del dicembre 2020. e il nuovo singolo “Nightride” è di aprile 2022.

Calla MC + NSE

Band di sei musicisti capitanata da Calla MC, personaggio centrale della scena hip hop italiana e pioniere di questo genere musicale in Italia. Il progetto miscela le radici old school del cantato rap integrandole a un sound tipicamente jazz/funk. La combinazione dei testi, sia in slang americano che in lingua italiana, è supportato da una molteplicità di ingredienti che attingono alla Black Music, spaziando dalla tradizione afroamericana alle sonorità contemporanee.

Il programma

Il cartellone prevede, contando anche le anteprime di “Road to Spiagge Soul” partite il 15 maggio, oltre 50 concerti fino al 14 agosto. Si continua con Lehmanns Brothers (10), Shanna Waterstown (11), Slick Steve & The Gangsters (12) e Pennabilli Social Club (14 agosto).

Per info e aggiornamenti sul programma: www.spiaggesoul.it – Facebook “Spiagge Soul Festival”.