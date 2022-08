Emilia-Romagna Festival. Al giardino della Rocca di Russi concerto di Gershwin Quintet meets Sara Jane Ghiotti

Lunedì 8 agosto il giardino della Rocca “T. Melandri” di Russi ospiterà il concerto di Gershwin Quintet meets Sara Jane Ghiotti. La band si inserisce nella famosa rassegna regionale “Emilia-Romagna Festival 2022”.

Il Gershwin Quintet è un ensemble che unisce musiciste provenienti da diverse parti d’Italia per dare vita e reinterpretare lo stile musicale del famoso George Jacob Gershwin considerato l’iniziatore del musical statunitense.

Sara Jane Ghiotti è una cantante, arrangiatrice, compositrice, autrice, direttrice d’orchestra jazz. Ha cantato all’interno di importanti Festival e rassegne teatrali internazionali, per citarne alcune: Bansko Jazz Festival, Jerash Festival of Cultures and Arts, Expo Dubai, Crossroads Jazz Festival, Cala Gonone Jazz, e molte altre.

La vie in blue

GERSHWIN QUINTET meets SARA JANE GHIOTTI

Letizia Ragazzini sax soprano

Mariella Donnaloia sax contralto

Isabella Fabbri sax tenore

Laura Rocchegiani sax baritono

Maria Giulia Cester pianoforte

Sara Jane Ghiotti voce

Ingresso gratuito, non è prevista prenotazione. Inizio concerto ore 21.00

In caso di maltempo verrà data comunicazione di nuova sede/data o cancellazione del concerto attraverso i canali ERF.

Per info: Ufficio Cultura Comune di Russi – tel. 0544 587642 – www.comune.russi.ra.it