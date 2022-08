Ferragosto anni ’80 con i Memorabilia al Bagno Overbeach di Casal Borsetti

Per un Ferragosto all’insegna della solare musica anni ’80, niente di meglio di un appuntamento in spiaggia come quello in programma lunedì 15 agosto al bagno Overbeach di Casal Borsetti. Preceduti da un dj set che allieterà il tardo pomeriggio, in serata il gruppo romagnolo i Memorabilia proporrà uno show composto da tormentoni musicali, colori sgargianti e allegria in salsa italo-dance sulla sabbia del bagno ravennate, per accompagnare la serata con musica e spensieratezza.





Anche in questa occasione il gruppo faentino proporrà un repertorio che spazia dai Depeche Mode ai Duran Duran, da Michael Jackson fino ai Queen, e molti altri. Il gruppo è composto da: Rita Zauli (voce), Daniele Scarazzati (chitarra e campionatore), Gabriele Liverani (chitarra), Marco Mignogna (basso), Marco Altieri (batteria). Tirate fuori giubbotti di pelle, pantaloni kitsch, t-shirt extra large, colori shock… Siete pronti a tuffarvi nei magici anni ‘80? Il Bagno Overbeach è a Casal Borsetti, in via Ortolani, 1.

Per prenotazioni: 0544-445600.

Per ulteriori informazioni: pagina Facebook Memorabilia 80 poprock live band.