A Faenza torna “Ferragosto sotto le Stelle”: in piazza Nenni il Trio Italiano, Onde Radio e brindisi finale

Domenica 14 agosto, dalle ore 20: 30, torna la tradizionale kermesse di Ferragosto sotto le Stelle, in piazza Nenni a Faenza. Il centro della programmazione estiva di agosto sarà come d’abitudine fin dal 1994 Ferragosto sotto le Stelle, il Capodanno estivo faentino, che vede al centro grazie al successo sempre raggiunto il Trio Italiano che proprio al primo Ferragosto sotto le Stelle si diede questo nome. Organizza Materiali Musicali insieme alla Casa della Musica e

con tanti altri partner. Insieme a loro il cantautore Vittorio Bonetti con un omaggio a Cassio Babini e Giordano Sangiorgi, che intervisterà Gianni Siroli sul suo ultimo libro sulle storie della Balera con un omaggio a Eddie Ponti. Piazza Nenni a Faenza è pronta a ospitare come oramai da lunghissima tradizione, che parte nel 1994 insieme al Brindisi di Capodanno “Ferragosto

sotto le Stelle”. La rassegna, giunta ideata da Giordano Sangiorgi, porterà sul palco, dalle 20.30, il live del Trio italiano, guidato da Gaetano Barbarito e composto da Paolo Giovannini alla chitarra e Raffaele Montanari al basso. In occasione della kermesse, quest’anno dedicata come sempre al compianto sindaco di Faenza Enrico De Giovanni, la band porterà sul palco brani inediti, insieme all’ormai ’quarto uomo’ del Trio, il batterista Daniele Cicognani.

Saliranno sul palco anche Vittorio Bonetti, il cantautore proveniente dal successo di The Voice che omaggerà il grande e compianto cantante faentino Cassio Babini amico del Ferragosto sotto le Stelle, e il giornalista, scrittore e conduttore tv Gianni Siroli che intervistato da Giordano Sangiorgi presenterà il suo ultimo straordinario libro intitolato Ricordi di Ba..l’era, Storia e Discografia delle Orchestre da Ballo Romagnole del ‘900. Durante la serata si terrà uno speciale ricordo di Eddie Ponti, promoter e talent scout faentino, giornalista, scrittore speaker radiofonico nazionale nell’era del Beat e omaggiato recentemente a Roma per i 50 anni del Festival Prog di Villa Pamphili. Infine, sarà annunciato il Brindisi sotto laa Torre dell’Orologio che quest’anno vedrà tornare sul palco la giovane band faentina delle Onde Radio.

L’ingresso a Ferragosto sotto le Stelle e’ come sempre ad offerta libera.