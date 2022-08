A Ferragosto per la rassegna “Bagnacavallo al cinema” c’è “Elvis” di Baz Luhrmann

Il film di Ferragosto per la rassegna “Bagnacavallo al cinema” è “Elvis” di Baz Luhrmann, che verrà proiettato presso l’arena delle Cappuccine domenica 14 e lunedì 15 agosto. Il film, interpretato da Austin Butler e Tom Hanks, narra nascita, crescita, apoteosi e inizio di declino di Elvis Aaron Presley, il mito di più generazioni, raccontati e riletti dal punto di vista del suo manager di tutta una vita: il colonnello Tom Parker. È lui che accompagna, con voce narrante e presenza in scena, la dirompente ascesa di un’icona assoluta della musica e del costume mentre si impegna, apertamente ma anche in segretezza, per condizionarne la vita con il fine di salvaguardare la propria.

Nel prosieguo della settimana verranno proposti altri titoli italiani e internazionali: “E noi come stronzi rimanemmo a guardare” di Pif (martedì 16), “I tuttofare” di Neus Ballús (mercoledì 17), “La scelta di Anne – L’Événement” di Audrey Diwan (giovedì 18), “La persona peggiore del mondo” di Joachim Trier (venerdì 19), “Marcel!” di Jasmine Trinca (sabato 20) e “La figlia oscura” di Maggie Gyllenhaal (domenica 21).

La rassegna, curata dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune, proseguirà poi ogni sera fino al 4 settembre proponendo i migliori film della stagione appena conclusa. Le proiezioni hanno inizio alle 21.30. L’arena si trova in via Berti 6. Prezzi: intero 6 euro; ridotto 5 euro; abbonamento: 10 spettacoli 40 euro.