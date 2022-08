Spiagge Soul chiude la sua 14^ edizione con il concerto dei Pennabilli Social Club

Dopo più di un mese di concerti, domani, 14 agosto, si conclude la 14esima edizione di Spiagge Soul. Il compito di salutare il pubblico che anche quest’anno ha risposto con entusiasmo alla chiamata della musica dell’anima spetta ai Pennabilli Social Club, formazione di Ruben Rojo e Gildo Montanari che ha portato in mezzo mondo uno spettacolo capace di miscelare allegria e danza coi ritmi della tradizione cubana (al BagnOsteria Tarifa di Porto Corsini – ore 18 – info e prenotazioni al 349 7251621). Anche se in realtà c’è spazio per un ultimo appuntamento il 5 settembre, perché all’Arena del Sole di Lido di Classe, dopo l’annullamento del concerto di Martha High per motivi personali dell’artista, si recupera la data con gli Spiagge Soul Holy Fellas. Restano validi i biglietti già venduti, se non rimborsati, altrimenti tutte le info si trovano sul sito www.spiaggesoul.it.

L’Associazione Blues Eye ringrazia nuovamente per il supporto il Comune di Ravenna e tutti gli operatori privati che continuano a credere nella manifestazione. Contando anche le anteprime partite il 15 maggio, Spiagge Soul ha offerto quest’anno più di 50 concerti, allargandosi per la prima volta ai Lidi Sud e portando sulla Riviera anche nel 2022 artisti internazionali e stelle del Soul italiane. Gli organizzatori rivolgono poi un sentito ringraziamento al numeroso pubblico che ha accompagnato il Festival, arrivando sulla nostra riviera da tutta l’Emilia-Romagna, con numerose presenze da fuori regione e dall’estero, dimostrando così apprezzamento per il format che gli organizzatori portano avanti da 14 anni. Sperando che ci si possa rivedere anche nel 2023.

Pennabilli Social Club

Il sodalizio tra Ruben Rojo, argentino, e Gildo Montanari, pennese doc, è nato nel 1999 in occasione del festival degli “Artisti di Strada” di Pennabilli. Nel 2004 hanno fatto letteralmente impazzire il pubblico d’Oltremanica con quattro concerti in due giorni a Cardiff e Bath in Inghilterra riscuotendo un successo strepitoso, ripetuto nel 2006 in Liechtenstein. Nel 2012 sono stati protagonisti assoluti del Caterraduno a Senigallia organizzato da Radio 2 Caterpillar e nel 2013 sono stati invitati a Milano al programma Caterpillar, suonando poi al Caterraduno di Senigallia assieme a Stefano Bollani e alla Banda Osiris. Hanno lavorato in Germania, Olanda, Danimarca e Francia. Propongono un revival di successi e canzoni portate all’attenzione del pubblico mondiale da “Buena Vista Social Club”, in un’originale chiave timbrica, creando un mix sensuale di allegrie e danza.