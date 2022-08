Andare a scuola a Russi, Godo e San Pancrazio sarà un po’ più divertente. Strisce pedonali sospese, tra enormi foglie o cerchi colorati accompagneranno gli alunni negli attraversamenti pedonali nei pressi degli istituti scolastici.

Da una decina di giorni, nonostante il caldo, nonostante agosto, Bruno Retini, Claudio Dumini e Roberto Marchini, dell’Associazione Culturale Artèj – ritagli d’arte, sono al lavoro per realizzare questi piccoli-grandi lavori di street art sulle strisce pedonali, dopo averne curato anche l’elaborazione grafica.

Sono già terminati il passaggio pedonale per l’asilo nido in via di Roma, il passaggio pedonale delle scuole elementari e delle scuole medie di Russi.

“Il progetto è nato su richiesta dell’amministrazione e della Sindaca Palli, a cui abbiamo partecipato con molto entusiasmo – spiega Walter Reggiani, presidente dell’Associazione Culturale Artèj -. Abbiamo presentato alcuni bozzetti e il Comune ha scelto i 5 che ha ritenuto più adatti”.

“Noi siamo sempre ben disposti ad accogliere le proposte dell’amministrazione ed è un orgoglio poter dare un contributo per il bene della cittadinanza. Come volontari siamo sempre pronti a collaborare e lo facciamo volentieri perchè siamo tutti artisti con voglia di fare. La maggior parte dei soci sono persone in pensione ma molto attive” conclude Walter.

Sono disegni semplici ma curati. Sicuramente entusiasmeranno i bambini, ma non solo!