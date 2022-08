Leodyrazza a Cervia per una scultura sulla sabbia. Materiali di recupero a disposizione degli ospiti del Bagno Bleck per un’opera partecipativa

Il 17 agosto Al Bagno Bleck 2.10 di Cervia, durante il format Bleck Hearts del mercoledì, a partire dalle 18 fino alle 24, sarà la volta dell’artista e performer ‘Leodyrazza’ che si esibirà in una performarce artistica in mezzo alla sabbia tra gli ospiti che potranno assistere al processo creativo dell’artista e anche collaborare con lui per la realizzazione di una scultura dedicata all’evento. In questo modo, potranno imparare a lasciarsi ispirare da questo metodo di riciclo creativo e facilmente realizzabile anche nelle proprie case.

Sfogo alla creatività di tutti quanti insieme all’artista per la realizzazione di un’opera partecipativa.

Questo evento vuole essere un momento per riflettere con leggerezza su i simboli che ci circondano e che hanno creato una fede che chiamiamo consumismo. In ogni religione esiste il bene o il male, ma se il buddhismo ci ha insegnato qualcosa è che entrambe sono 2 facce della stessa medaglia e l’importante è vivere nel presente e quindi prendere il meglio da quello che abbiamo. In questa mostra ci saranno vecchi

quadri riutilizzati e sculture fatte con oggetti di riciclo, sui quali sono stati dipinti i loghi di marchi famosi, per richiamare l’attenzione all’istante e lasciare perdere l’osservatore nei dettagli minuziosi, frutto di ore e giorni di lavoro. Alla realizzazione dell’opera tutti potranno partecipare tramite la scelta dei materiali di riciclo.

Leonardo (in arte ‘Leodyrazza), classe 1998, da 5 anni si sto muovendo nel mondo artistico, dagli ambiti più tecnici a quelli più professionali. La passione per l’arte è nata quando aveva 9 anni. Inizia a frequentare corsi di pittura dall’artista Ganzaroli Pietro in arte “Gagi”, proveniente da Brera. Ha proseguito gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna per poi iniziare a famigliarizzare con diversi materiali come il vetro, legno e ceramica, legandomi particolarmente ai materiali di riuso/riciclo e iniziando a gestire la linea di prodotti derivati dalla lavorazione delle bottiglie di vetro.

Ingresso gratuito.

Info e prenotazione Tavoli 388-3887886.