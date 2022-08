Kledi e i ballerini di Amici di Maria de Filippi a Cervia per il gala dedicato a Carla Fracci

Sabato 27 agosto, alle ore 21, in piazza Garibaldi, a Cervia, si terrà la seconda edizione del gala di “LA DANZA Il movimento che sostituisce LA PAROLA. Ricordando Carla” ideato da Silvia FrecchiamiI e Kledi Kadiu per omaggiare la più importante ballerina classica italiana famosa in tutto il mondo: Carla Fracci.

“Si esibiranno i più famosi ballerini della scena nazionale e internazionale che porteranno sul palco coreografie classiche e inedite – spiegano dall’organizzazione – . Saranno presenti anche Simone Nolasco, primo ballerino nel corpo di ballo di Amici, Michele Esposito, vincitore nella sezione danza di Amici 21 e Carola Puddu, semifinalista di Amici 21. Tutti avranno l’opportunità di esibirsi durante l’evento che, ancora una volta, vuole rappresentare la passione come sentimento indispensabile per realizzare i propri sogni”.

L’assessora agli eventi del Comune di Cervia Michela Brunelli ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di offrire anche quest’anno al pubblico della nostra città uno spettacolo di danza di grande qualità dedicato alla grandissima Carla Fracci che purtroppo lo scorso anno è venuta a mancare poco prima della sua concordata presenza proprio qui a Cervia”.

“Un omaggio doveroso e quanto mai sentito che può avvicinare i giovani alla danza, una disciplina che oltre ad essere una potente forma di espressione può aiutare lo sviluppo della consapevolezza e della stima di sé”.

www.kledidancedesenzano.com