Lugo Summer Live 2022 chiude in bellezza

L’edizione 2022 del Lugo Summer Live sta arrivando alla fine, ma prima di lasciare il pubblico, anche quest’anno numeroso, concluderà il festival con due date molto importanti: venerdì 19 agosto – Live for Peace. Dicono gli organizzatori: “Non ce la siamo sentita di non fare niente durante i fatti internazionali ai quali assistiamo tutti, il Lugo Summer Live è contro la guerra, siamo vicini alle popolazioni che soffrono e ad un anno dalla morte di Gino Strada dedichiamo un concerto alla pace e devolveremo l’intero incasso della serata ad Emergency”. Ingresso ad offerta libera.

Sul palco il 19 agosto ci sarà la violinista Elena Cherkascova, di origini russo/ucraina, ad accompagnare le sue melodia per una serata all’insegna delle ballate blues e folk ci sarà una band d’eccezione:

Doctor Bob – chitarra; Marco Zappi – chitarra; Moreno Fabbri – basso; Marco Giolli – batteria; Luigi Gianstefani – tastiere. Inoltre avremo come special guest Samuele Conficoni alla chitarra e voce.

Sabato 20 agosto – Jaime Dolce’s Innersole. “Abbiamo il piacere di rincontrare un amico” -precisano gli organizzatori- del nostro festival Jaime Dolce, eccezionale chitarrista nato a New York dalle prestigiose

collaborazioni internazionali che porterà il suo tour europeo a Lugo con la sua band italiana gli Innersole: Andrea Tiberti detto Mister Tiba al basso, Matteo Sodini alla batteria, il tastierista Filippo Buccianelli e ospiti a sorpresa. Il repertorio è ovviamente blues dei migliori. Già nel 2020 Jaime ci ha incantati con i suoi assoli, ci aspettiamo lo stesso”. Ingresso con posto 5 euro. Tutti i concerti partiranno alle 21.30 ovviamente nello stupendo del Pavaglione di Lugo