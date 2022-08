Festival della Storia “Ravenna Historia Mundi” dal 9 all’11 settembre

Tre volte capitale nell’arco della storia, Ravenna vanta un’eredità monumentale tra le più importanti al mondo e riconosciute dall’Unesco.

Per raccontare i numerosi avvenimenti del passato in maniera diversa, dal 9 all’11 settembre le strade del centro storico e del Museo Classis si faranno teatro del Festival della Storia ‘Ravenna Historia Mundi’ (Verso Teodorico 1500° 526 – 2026 d.C.) per rivivere a 360 gradi scene di vita quotidiana e attività in uso nell’antichità.

Il programma

Venerdì 9 settembre un corteo storico animerà le vie del centro cittadino di Ravenna: un gruppo di rievocatori, protagonisti in passato di numerosi special televisivi condotti da Alberto Angela, coinvolgerà la città. Dall’età imperiale romana (I secolo d.C.) fino all’Esarcato ravennate (VI-VII secolo d.C.) la sfilata farà rivivere idealmente l’Età dell’Oro di Ravenna, toccando i monumenti storici cittadini. Sabato 10 e e domenica 11 il parco antistante il Museo Classis sarà protagonista di un vero e proprio viaggio nel tempo: numerosi accampamenti storici riproporranno scene di vita passata, in un ideale percorso storico (dal I secolo d.C. fino al VII secolo d.C.) che illustra le civiltà che si sono susseguite in queste zone. In programma laboratori didattici per bambini, conferenze storiche, proiezioni di film a tema e incontri con autori e divulgatori del web.