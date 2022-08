Il quartetto Mariquita chiude domenica 21 agosto la rassegna benefica “Un Mare di Solidarietà” sui lidi ravennati

Si conclude dopo oltre un mese di appuntamenti la rassegna di beneficenza “Un Mare di Solidarietà” che ha portato musica e poesia all’alba e al tramonto dei lidi ravennati. Domenica 21 agosto sarà la volta delle Mariquita Quartet che si esibiranno alle ore 5.30 presso il Romea Beach di Marina Romea con un quartetto d’archi (violini, viola e violoncello). Sarà presente all’alba musicale anche Pierluigi Randi presidente e meteorologo AMPRO (Associazione Meteo Professionisti): piccolo cameo con qualche considerazione su questa stagione, sulle ripercussioni per il nostro mare, nonché qualche “istruzione per l’uso”.

Il progetto Mariquita nasce nel 2010 dall’unione di tre musiciste ad arco diplomate nei conservatori di Bologna e Ravenna. All’esperienza pluriennale in note orchestre classiche italiane, si aggiungono collaborazioni individuali di varia natura, in studio e dal vivo, con artisti come Claudio Baglioni, Massimo Ranieri, Antonella Ruggiero, Mario Biondi, Edoardo Bennato e Filippo Graziani, oltre a partecipazioni in gruppi da camera e formazioni dai repertori più disparati, dal tango argentino alla musica classica, dal pop al folk. In questi anni si sono esibite anche nell’ambito della popolare trasmissione televisiva di Canale 5 “Amici” di Maria De Filippi, e hanno suonato per Gianna Nannini e Malika Ayane nell’ambito del festival Musicultura a Macerata.

“Un Mare di Solidarietà” è organizzata con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna; in collaborazione con Emilia-Romagna Concerti, Young Musicians European Orchestra, Pro Loco di Marina Romea; grazie alla presenza volontaria di artisti ed esercenti del territorio. Le iniziative sono gratuite ma ogni contributo volontario sarà devoluto all’associazione Piccoli Grandi Cuori per i progetti a favore dei cardiopatici congeniti. L’associazione da 25 anni sostiene il Reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica ed Età Evolutiva del Policlinico di Sant’Orsola IRCCS.