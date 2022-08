Milano Marittima. Ultime due serate de “il Viaggio negli Abissi” mentre “Mondo Sottomarino” prorogato fino all’11 settembre”

Termina sabato 20 il “Viaggio negli Abissi”, mentre le luci de “Il Mondo Sottomarino” – inizialmente previste fino al 4 settembre- sono prorogate di una settimana.

La straordinaria esperienza immersiva “Il Viaggio negli Abissi” è giunta al termine. Venerdì 19 e sabato 20 agosto sono infatti le ultimi due occasioni per vivere Viale Gramsci in modo davvero unico e surreale. Termina infatti, come da programma, il progetto artistico che da tre settimane trasforma la via dello shopping in un fondale marino fatto di suggestioni visive, sonore ed effetti speciali. Il progetto ha riscosso grande successo e tantissima curiosità, sia fra i grandi che i bambini, che si sono lasciati trasportare dalla voce narrante alla scoperta del mare, dei suoi abitanti e dei suoi segreti. Gli show sono in programma alle 21.30, alle 22.15 ed alle 23.00.

Le grandi decorazioni luminose de “Il Mondo Sottomarino”, invece, al fine di continuare ad accompagnare le passeggiate e le aperture serali delle attività commerciali, resteranno fino all’11 settembre (ricordiamo che l’allestimento è attento all’ambiente poiché realizzato con led a basso consumo). Meduse giganti, cavallucci marini, delfini e molte altre creature del mare si trovano fra Viale Matteotti, Viale Gramsci e Viale Forlì.

E’ possibile taggarsi e postare i momenti più belli relativi al Viaggio negli Abissi e del Mondo Sottomarino menzionando @mimawonderland nelle proprie foto e video.

Info: https://www.facebook.com/mimawonderland/ ProLoco Milano Marittima

Il Mondo Sottomarino è un progetto ideato e prodotto da CELS Group con il supporto del Comune di Cervia e promosso dalla ProLoco di Milano Marittima.