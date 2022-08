CerviaGustaLibro 2022: alla Torre San Michele Riccardo Quintili con il suo “La sostenibilità insostenibile”

Siamo certi che la sostenibilità sia sempre tale? Sarà questo il tema al centro della terza serata di CerviaGustaLibro 2022. Il format di narrazione per storie del gusto, ideato e condotto dalla giornalista e scrittrice Letizia Magnani, per gli assessorati al Turismo, alle Attività Economiche e agli Eventi del Comune di Cervia, in collaborazione con Cervia Turismo e il Parco della Salina di Cervia, il Consorzio Cervia Centro e l’associazione culturale Cervia Bell’Italia, è all’ottava edizione.

Dopo i primi due appuntamenti, venerdì 19 e sabato 20 agosto, il cartellone della manifestazione si conclude domenica 21 agosto alle ore 21.30 sotto la Torre San Michele, nel cuore della città del Sale, con l’intervista a Riccardo Quintili, direttore del mensile Salvagente.

Al centro della serata c’è il libro “La sostenibilità insostenibile” (Salvagente). La serata vedrà la speciale partecipazione del professor Alessio Malceschi, esperto di sostenibilità, università di Parma e del sindaco di Cervia, Massimo Medri.

Sostenere che tutto è sostenibile – dal processo produttivo agli ingredienti fino al packaging – rischia di essere insostenibile. Non perché le aziende dicano sempre bugie, ma per il fatto che in assenza di regole certe su quello che si può vantare in etichetta e quello che invece è greenwashing e mancando un’autorità di controllo che intervenga in caso di comunicazione ingannevole, si rischia che ognuno possa comunicare ciò che vuole. Due sono le vittime di questo Far West: i consumatori e l’ambiente. Il caso dei green claim, delle dichiarazioni ambientali, è emblematico. Sempre più spesso sulle confezioni e particolarmente sulle bottiglie in Pet si legge: “100% riciclabile” oppure si legge una percentuale che indica il contenuto di plastica riciclata usata per il contenitore. In questi come in altri casi viene da chiedersi: quali sono le prove? Qualcuno le ha chieste preventivamente all’azienda? E noi consumatori cosa possiamo fare realmente per essere informati? Ambiente e consumatori rischiano troppo spesso di essere vittime di un sistema molto più grande di loro. Di questo e molto altro parlerà Letizia Magnani, con i suoi ospiti, domenica 21 agosto sotto la Torre San Michele a Cervia.

Riccardo Quintili è giornalista di inchiesta e direttore del mensile Salvagente. E’ autore di numerosi volumi sull’alimentazione: “La carne senza segreti”, editoriale Il Salvagente, 1996; “La tavola naturale”, editoriale Il Salvagente, 2001. Ho vinto, nel 2002, la quinta edizione del Premio Giornalistico “Qualità e Sicurezza nell’Alimentazione Moderna”. promosso da Plasmon e Acu. Con lui sul palco si saranno anche Alessio Malceschi, docente dell’Università di Parma e il sindaco di Cervia, Massimo Medri.

CerviaGustaLibro è un evento ideato e condotto da Letizia Magnani per gli Assessorati al Turismo, alle Attività Economiche e agli Eventi di Cervia, CerviaTurismo, il Parco della Salina di Cervia, con la collaborazione di CNA, Confartigianato, Consorzio Cervia Centro, Associazione culturale “Cervia Bell’Italia”. Si ringraziano gli sponsor: Confesercenti, il Gruppo Batani Select Hotels, Enoteca Pisacane; PrintArt, Bolè, Bandito, Mondadori Store Cervia, Darsena.