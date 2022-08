Cinema Divino: i prossimi appuntamenti fra Cervia e Faenza

Continua la rassegna Cinema Divino – i grandi film si gustano in cantina – con la proiezione di film in cantine e aziende vinicole. Martedì 23 agosto verrà proiettato il film “La fiera delle illusioni” di Ridley Scott al Clan 292 in via Arenile demaniale 292 a Cervia: cantina ospite la Tenuta Masselina.

Venerdì 26 agosto l’appuntamento è invece pressò Agriturismo Trerè in Via Casale 19 a Faenza (appuntamento con l’omonima cantina) dove verrà proiettato il film “Freaks out” di Gabriele Mainetti.

Ogni serata prevede alle 19.30 degustazione di vino, poi visita alla cantina, a seguire la cena con il food truck di Cinema Divino e alle 21.30 la proiezione del film.