“I lunedì con Marescotti”: film e conversazioni con Ivano Marescotti a Villanova di Bagnacavallo

L’attore Ivano Marescotti omaggia il suo paese natale con una rassegna di incontri pubblici nell’Ecomuseo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo. La rassegna, che ha come titolo “I lunedì con Marescotti”, si aprirà il 22 agosto alle 21 con una conversazione fra l’attore e l’attrice Elena Bucci sul tema “Attori romagnoli nel mondo”.

L’appuntamento successivo, il 29 agosto alle 21, sarà l’occasione per vedere il film girato nel 1994 “Strane storie- racconti di fine secolo” del regista Sandro Baldoni di cui Marescotti è protagonista.

Il 5 settembre, alle 21, Marescotti sarà con lo scrittore ravennate Matteo Cavezzali che presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Il labirinto delle nebbie” edito da Feltrinelli.

La rassegna si concluderà il 12 settembre con lo stesso Marescotti che presenterà il suo repertorio dialettale con il titolo “Ciacar in rumagnual”.

L’ingresso agli incontri è a offerta libera; è richiesta la prenotazione al numero 0545 280920 o e-mail erbepalustri.associazione@gmail.com. Ogni serata si concluderà con un rinfresco romagnolo. L’iniziativa è organizzata con il sostegno dell’associazione culturale civiltà delle erbe palustri e dall’Ecomuseo delle erbe palustri.

“Qui ci sono le mie radici – afferma l’attore che da alcuni anni è tornato a vivere a Villanova di Bagnacavallo – c’è il Dna mio e della mia famiglia che ha contribuito alla storia e all’economia di questo paese. Il museo delle erbe palustri infatti, che ospita la rassegna ed è l’unico in Europa dedicato a questa forma di artigianato, conserva attrezzi appartenuti ai miei genitori e nonni. Assume così un significato particolare questa iniziativa che rappresenta sia un tributo alle mie origini, sia un modo per offrire nuovamente la mia esperienza di attore ad un pubblico affezionato dopo il mio addio alle scene. E non a caso ho scelto di proporre proprio il film ‘Strane storie’ che mi ha lanciato in quella che posso definire una brillante carriera cinematografica e teatrale, tale da consentirmi, oggi, di formare allievi attori nell’accademia (Tam) che conduco e dirigo” .