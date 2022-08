Il 22 agosto il concerto di Martino Colombo e Mario Strinati al Duomo di Cervia

Martedi 22 agosto, alle ore 21, nel Duomo di Cervia terminerà la breve rassegna musicale estiva organizzata dalla cooperativa Emilia Romagna Concerti e dal Comune di Cervia in collaborazione con il Ministero della Cultura e la Regione Emilia Romagna. Questa volta tornerà a Cervia il giovanissimo violinista Martino Colombo, solista molto apprezzato in Italia e all’estero, da pochi giorni nominato vice presidente della Young Musicians European Orchestra, l’importante complesso musicale che collabora con il maestro Paolo Olmi. Insieme a Martino si esibirà un musicista cervese molto attivo come chitarrista e come violoncellista: Mario Strinati.

Il programma prevede:

– Sonata concertata di Niccolò Paganini

Allegro Spiritoso

Adagio assai espressivo

Rondeau

– Sonata n.2 dal “Centone di Sonate” di Niccolò Paganini

Adagio cantabile

Rondoncino

– Cantabile di Niccolò Paganini

– Sonata n.4 dal “Centone di Sonate” di Niccolò Paganini

Adagio cantabile

Rondo

Il programma dei concerti riprenderà il prossimo dicembre con il tradizionale concerto orchestrale natalizio Cervia-Betlemme.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

Per info: erconcerti1@yahoo.it