Ravenna, il 22 agosto un’iniziativa e la messa per ricordare Pietro Barberini

Il 22 agosto di quattro anni fa ci lasciava Pietro Barberini e i tanti amici e conoscenti, assieme alla consorte Novella e agli aderenti al Centro Studi Manlio Monti, lo ricorderanno lunedì 22 agosto, alle ore 17, nella sala della Casa Matha con un’ iniziativa aperta al pubblico. “In questi quattro anni – ricorda Giannantonio Mingozzi tra i promotori dell’incontro – Pietro è rimasto sempre con noi, nell’affetto degli amici repubblicani, dei cooperatori e nel costante ricordo degli appassionati di storia e cultura romagnola; per questo il suo contributo all’etica ed alla politica seria, alla passione per gli ideali della sua terra ed ai valori di libertà che ha sempre difeso vanno alimentati sempre perché fanno parte della nostra storia e rafforzano quel civismo e quella fiducia per la quale Pietro si è sempre battuto”.

Con Novella e Mingozzi interverrano con brevi interventi Osiride Guerrini, Claudia Foschini, Lorenzo Cottignoli, Alberto Gamberini, il vicesindaco Eugenio Fusignani e quanti vorranno offrire un proprio contributo. Alle 18:30 chi lo desidera potrà partecipare alla funzione religiosa che si terrà nella Chiesa Arcipretale di San Biagio.