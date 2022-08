Capit: ultimo appuntamento della rassegna letteraria estiva al Luana Beach di Marina di Ravenna con un incontro dedicato a Dante “romagnolo”

Mercoledì 24 agosto alle 21 allo stabilimento balneare Luana Beach di Marina di Ravenna (Via Lungomare 80), a chiusura della stagione letteraria 2022, il gruppo culturale “Gli Amici del Pettirosso” presenterà ‘Dante e pu… basta. La Divina Commedia raccontata dai romagnoli’.

Protagonisti della serata saranno gli autori dei testi contenuti nell’antologia ‘In volo con il Pettirosso, 2021’ (Edizioni Capit Ravenna), pubblicata a conclusione del VI Concorso letterario Città di Ravenna, che hanno tradotto in dialetto romagnolo alcuni passi della Divina Commedia in un simbolico omaggio al sommo Poeta per sottolinearne la presenza in Romagna negli ultimi anni della sua vita.

L’evento sarà condotto da Silvia Togni, autrice del libro ‘Dante, fata cumégia. La Divina commedia vista dai romagnoli’, con intermezzi musicali di Alessandro Casali (tastiera) e Davide Fabbri (mandolino).

Ingresso libero.

Collaborazioni: Associazione Capit Ravenna, Pro Loco Marina di Ravenna

Patrocini: Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, Regione Emilia-Romagna