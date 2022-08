Strade Blu fa tappa al Parco Piancastelli di Fusignano con Sabrina rocchi e Naddei

Giovedì 25 agosto alle 21.30 a Fusignano, al Parco Piancastelli, ci sarà il concerto di Sabrina Rocchi e Naddei, per la rassegna Strade blu.

A distanza di circa due anni dall’ultimo progetto discografico «Mostri», torna sulle scene il musicista, produttore e arrangiatore Naddei (già Francobeat), questa volta insieme a Sabrina Rocchi – che è anche compagna di vita – con cui ha pubblicato, per l’etichetta L’Amor mio non muore, l’album Ripensandoci, un omaggio alla cantante Jula De Palma, protagonista della scena italiana negli anni ’50-’70, e trasferitasi in Canada con la famiglia nel 1974.

Scoperta da Lelio Luttazzi (che la fece esordire giovanissima con la Cgd di Teddy Reno), Jula De Palma fu definita «la signora del jazz italiano». Troppo presto però si ritirò dalle scene, per sua stessa decisione, appena raggiunse l’apice della sua carriera. Un’artista unica e particolare che ha approvato con entusiasmo l’intero progetto. Naddei e Sabrina le hanno infatti scritto, informandola del lavoro che stavano sviluppando, iniziando così una emozionante corrispondenza epistolare, durata per tutte le fasi di produzione del disco. Il disco è stato realizzato grazie anche al contributo della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del Bando 2021 della L.R. 2/2018 «Norme in materia di sviluppo del settore musicale».

Sul palco Sabrina Rocchi (voce), Naddei (voce e synth), Piero Perelli (batteria), Andrea Alessi (contrabbasso e basso elettrico), Silvia Valtieri (pianoforte), Daniele Bartoli (chitarre), Gianni Perrinelli (sassofoni e cori), Gioele Sindona (violino), Paolo Baldani (violoncello).

L’ingresso è gratuito; Per ulteriori e prenotazioni scrivere a info@stradeblu.org, oppure contattare l’Urp del Comune di Fusignano (urp@comune.fusignano.ra.it, telefono 0545 955665).