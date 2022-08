Teatro dei Burattini di Cervia: Vladimiro Strinati porta in scena il suo “La maschera di ferro”

Appuntamento infrasettimanale col Teatro dei Burattini di Cervia: mercoledì 24 agosto alle 21, in piazzale Aliprandi vicino al Faro Antico, sarà protagonista la compagnia cervese Vladimiro Strinati con l’ultima produzione dal titolo “La Maschera di Ferro” per la regia di Danilo Conti.

Un misterioso prigioniero è rinchiuso nella fortezza di Baracca guardato a vista dai due gemelli Blacho, individui sospetti al soldo dello spietato Treccia di Serpente. Nessuno può avvicinarsi o parlare con lui e per nascondere la sua identità è costretto a indossare una maschera di ferro. Non si sa il motivo della sua prigionia ma l’unica cosa certa è l’importanza di questo personaggio, servito da cuochi, barbieri e dottori. Un manipolo di moschettieri Athos, Porthos e Aramis, guidati dal prode D’Artagnan ha deciso di liberare il malcapitato. Combattimenti, intrighi, complotti, tutto si svolge nella cornice di Baracca, e la storia avrà un sorprendente epilogo che sorprenderà gli stessi moschettieri in un finale scoppiettante!