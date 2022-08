A Russi arriva il Prog Fest con tanti ospiti

Il 26 agosto parte lo ZiggyFest Festival organizzato da Nicola Fabrizio (Ziggy), che si terrà venerdì 26 e sabato 27 agosto e vedrà la partecipazione di nomi rilevanti della scena punk-rock nazionale e internazionale. Tra i primi nomi annunciati i Persiana Jones, i Talco e tantissimi altri. Il festival sarà a pagamento e sarà realizzato in collaborazione con: La Tempesta (etichetta e booking), Barley Arts, Trivel Agency e Russi calcio a 5 (che si occuperà delle gestione food e beverage).

Domenica 28 agosto ci sara' il Prog Fest con tanti ospiti a cura del MEI a partire dalle ore 18 Apriranno le band punk Manovalanza e Debunk.

ProgFest che si terrà a Palazzo San Giacomo a Russi a partire dalle ore 18 e proseguirà poi “Un grande Festival alle radici” del rock organizzato dal MEI, per i 50 anni della Guercia Figura Goffa, storica band russiana con Vittorio Bonetti, che vedrà la partecipazione di numerosi ospiti quali Arancia Meccanica, storica rock band forlivese che compie anch’essa 50 anni di attività e Favole & Veleno. Apriranno la giornata i gruppi rock Manovalanza e Debunk mentre subito si esibiranno gli artisti vincitori per il circuito MEI del bando sulla Legge sulla Musica della Regione Emilia Romagna Ecofibra , rock basnd ferrarese di grande livello, e il cantautore emiliano Ognibene.

L’evento sarà dedicato ai 50 anni della storica rock prog beat band di Russi Guercia Figura Goffa che ha visto poi spiccare il cantautore Vittorio Bonetti e alla figura di uno dei promoter beat del territorio ravennate noto a livello nazionale il faentino Eddie Ponti, promoter, conduttore radiofonico, giornalista, presentatore e omaggiato a Roma in questi giorni alla mostra per i 50 anni di Villa Pamphili Musica beat, prog e orck degli Anni 60 e 70 per un evento imperdibile. L’evento sarà ad ingresso ad offerta libera e gode del Patrocinio del Comune di Russi.