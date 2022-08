“Arrivederci Agosto” al circolo Arci Passogatto

Sabato 27 agosto doppio concerto al circolo Arci Passogatto, in via Passogatto 16, per la serata “Arrivederci Agosto”, organizzata dal gruppo del circolo e che inizia dalle ore 20.

Suoneranno due band: “Senza Rumore” e “Buona la prima” per un’esperienza musicale a tutto tondo che sarà preceduta dalla classica apericena cui il circolo ha abituato i suoi frequentatori. Per informazioni telefonare a Ciro al 3332513259. In caso di maltempo la serata si terrà lo stesso spostandosi al coperto. La serata gode del patrocinio del Comune di Lugo.