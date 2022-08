È nato sotto la buona stella lo spettacolo teatrale “Prima di ogni altro amore“, la storia di un amore impossibile tra Pier Paolo Pasolini e Maria Callas, che vede l’attrice russiana Gea Rambelli nei panni del celebre soprano condividere il palco con Stefano Tosoni che interpreta il ruolo del famoso regista e scrittore. L’opera scritta da Sergio Casesi si è aggiudicata il premio nazionale Franco Enriquez Città di Sirolo per la drammaturgia, premio che sarà consegnato nella giornata di domani. E proprio dal teatro Cortesi di Sirolo (An) ha preso il via ieri, domenica 28 agosto, l’anteprima dello spettacolo curato dal regista Alberto Oliva e prodotto da Proscenio Teatro, che verrà riproposto sabato 3 settembre a Varigotti (Sv) per poi giungere al teatro comunale di Russi giovedì 8 settembre.

Gea Rambelli e Alberto Oliva raccontano

Gea Rambelli, da dove nasce l’idea di uno spettacolo teatrale su Callas e Pasolini?

Dalla necessità di mettere in scena qualcosa di nuovo, rappresentare un amore impossibile, come quello tra Maria Callas e Pier Paolo Pasolini, due personaggi complessi, geniali nel loro modo di essere artisti, ma tormentati nella loro vita privata. Sullo sfondo, le rovine di un tempio greco in cui si aggira la figura di Medea. La scelta di Pasolini è dovuta al fatto che nel 2022 ricorre il centenario della sua nascita, mentre il 2023 sarà il centenario della nascita della Callas: è anche un modo per omaggiare questi due grandi esponenti della cultura italiana.

Uno spettacolo alquanto originale, se si considera i personaggi che vengono rappresentati

Assolutamente sì. Non tutti conoscono questa storia, Pasolini e la Callas si sono frequentati artisticamente durante la realizzazione del film Medea, dove Pasolini fece una trasposizione cinematografica e volle la Callas per interpretare Medea. In un momento di turbolenze nella loro vita privata, nacque questa loro amicizia e frequentazione, e l’esigenza di avere bisogno l’uno dell’altra è il filo conduttore di tutto lo spettacolo.

Rappresentare in scena questi due personaggi non è cosa semplice, da quanto tempo lo state preparando?

Un anno, da settembre scorso. Abbiamo fatto ricerche e approfondimenti su entrambi, la Callas è stata più complessa perché nella vita privata è sempre stata abbastanza ermetica, mentre di Pasolini c’era una maggiore conoscenza del personaggio.

Alberto Oliva, portate in scena due personaggi e le loro vite parallele…

È la storia di un amore impossibile tra due miti contemporanei, questo spettacolo in realtà è fatto proprio per chi non li conosce. Noi abbiamo scelto come sottotitolo “incanto” perché è una sorta di incantesimo, di favola che noi raccontiamo. A noi è piaciuta l’idea di raccontare questo amore impossibile, non poteva essere un amore fisico ma ne è venuta fuori un unione tra due artisti straordinari che non si sono potuti amare fino in fondo, una sorta di incantesimo mancato.

LO SPETTACOLO

“Prima di ogni altro amore – incanto per Maria Callas e Pier Paolo Pasolini”

di Sergio Casesi – regia di Alberto Oliva – prodotto da Proscenio Teatro

costumi di Elisabetta Invernici, Ornella bijoux – sound design Massimo Marcer

Lo spettacolo di giovedì 8 settembre ore 21 al teatro comunale di Russi sarà a ingresso libero.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il 340.6544740 dalle ore 8,30 alle 12,30.

La produzione ringrazia sentitamente l’amministrazione comunale per il sostegno e per il teatro comunale.

Testo a cura di Gianni Zampaglione. Foto di Fabio Burgio