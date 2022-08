Rassegna letteraria “InCorte con l’autore” alla biblioteca Varoli di Cotignola

La biblioteca «Luigi Varoli» di Cotignola diventa protagonista degli appuntamenti di fine estate con la rassegna letteraria «InCorte con l’autore», realizzata in collaborazione con la cooperativa Il Mosaico e dedicata quest’anno al tema del romanzo storico. Le due serate, nelle quali gli autori dialogheranno con Lisa Emiliani, ricercatrice storica e operatrice museale, si svolgeranno nel cortile di Casa Varoli.

Mercoledì 31 agosto alle 20.45 Paolo Casadio presenta Fiordicotone (edizioni Manni), un romanzo ambientato nell’Italia del secondo dopoguerra che racconta la storia di Alma e della disperata ricerca di sua figlia, dal viaggio di ritorno dai campi di sterminio fino al suo arrivo a Lugo, dove trova l’aiuto di un intraprendente parroco, un truffatore redento e un maresciallo dei Carabinieri tormentato dai rimorsi. L’autore presenterà il suo libro con accompagnamento musicale e voce narrante.

Il secondo appuntamento è in calendario mercoledì 7 settembre, sempre alle 20.45: Lisa Laffi presenta il suo ultimo romanzo, L’erborista di corte (edizioni Tre60), dedicato alla figura di Costanza Calenda, figlia di un famoso medico di Salerno, che nella Napoli del 1414 si batte per realizzare il suo sogno di esercitare l’arte medica, all’epoca professione non accessibile per le donne, trovando una preziosa alleata nella regina di Napoli Giovanna II e diventando così la prima donna laureata al mondo.

Gli eventi sono a ingresso gratuito e non serve la prenotazione. Durante le serate saranno disponibili per la vendita i volumi presentati. Per ulteriori informazioni, contattare la biblioteca Varoli allo 0545 908874, mail biblioteca@comune.cotignola.ra.it.