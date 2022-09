A Massa Lombarda 3 iniziative per l’apertura straordinaria del Museo della Frutticoltura

A seguito delle iniziative legate alla pesca buco incavato, Massa Lombarda continua a celebrare la sua identità legata alla frutticoltura. Venerdì 2 settembre ci sarà un’apertura straordinaria del Museo della Frutticoltura “A.Bonvicini” in Viale Amendola 40. L’iniziativa dal titolo “Al Museo. Leggere, ascoltare, incontrarsi” prevede momenti artistici e letterari sia per adulti che bambini curati da Irene Penazzi e da “I Venturiniani”.

Il programma della giornata prevede l’apertura del museo alle ore 16 con la seguente esposizione dell’illustratrice Irene Penazzi che nel suo curriculum può vantare numerose pubblicazioni di silent book ed albi illustrati con particolare focus sulla dimensione naturale. Le sue opere sono state esposte nella mostra “Eccellenze italiane. La nuova generazione degli illustratori italiani per ragazzi” nell’ambito di Bologna Children’s Book Fair 2021.

Sempre Irene Penazzi, alle 16:30, sarà la curatrice della lettura e del laboratorio dedicato ai bambini dai 5 ai 9 anni.

Alle 17:30, il pomeriggio del Museo della Frutticoltura si chiude con l’incontro letterario a cura del gruppo di lettura massese “I Venturiniani”.

MUSEO DELLA FRUTTICOLTURA

Il Museo sorge in Via Amendola ed è ora incorporato nel recente sviluppo urbanistico di Massa Lombarda. Il giardino accoglie qualche esemplare di pianta da frutto e viene utilizzato per manifestazioni culturali estive. Al pianterreno sono esposti attrezzi del lavoro contadino ma anche oggetti della vita di tutti i giorni con l’intento di ricreare l’ambiente della casa contadina di un tempo. Al piano superiore si trova la sezione dedicata alla frutticoltura con la presenza di notevole materiale iconografico e scritto. Di particolare interesse è uno modello di macchina selezionatrice realizzato in scala 1 a 4, costruito nel 1924.

L’iniziativa è gratuita, necessaria prenotazione per il laboratorio al numero 0545 985814 o via mail cultura@comune.massalombarda.ra.it