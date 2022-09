Museo Baracca di Lugo. Andrea, studente di terza media, dona al museo un aereo “spad” realizzato con mattoncini lego, come quello che si trova in esposizione

Sono 350 le persone che hanno visitato il museo Baracca durante il mese di agosto, un numero lusinghiero che conferma l’interesse e la curiosità del pubblico per la casanatale dell’illustre aviatore lughese.

“Quest’anno il museo è rimasto aperto tutto il mese grazie alla collaborazione di Auser Lugo con cui il Comune ha rinnovato la convenzione – spiegano dal Comune di Lugo -. E, a dimostrazione dell’affetto che la figura di Baracca stimola anche nei giovani, l’Amministrazione Comunale ringrazia il giovane Andrea Alsini che ha donato un aereo SPAD VII S2489 realizzato con mattoncini lego e che ricalca quello che si trova nel museo. Andrea ha visitato il museo lo scorso marzo e ha deciso di incentrare la sua tesina di terza media sullo sviluppo dell’aviazione nei primi decenni del XIX secolo, toccando vari temi come l’epoca dei pionieri, le trasvolate di Lindbergh e in ambito artistico, l’aeropittura e il futurismo”.

Un’altra buona notizia arriva dal contributo che è stato assegnato al Comune dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna per la partecipazione al bando “Memoria del ‘900”.” Il progetto presentato, “Conoscere Francesco Baracca”, ha ricevuto 9 mila euro con l’obiettivo di promuovere l’approfondimento e la conoscenza della figura di Baracca e della sua casa-museo per le giovani generazioni e per le famiglie – spiegano dal Comune di Lugo -. Il Museo intende avviare un percorso di didattica museale come fondamentale strumento educativo e di formazione del senso civico dei futuri cittadini. Le proposte didattiche saranno diversificate in base all’età e ai percorsi che si vorranno privilegiare: dalla produzione di opuscoli e guide ai laboratori manuali e sensoriali a itinerari di visita checoinvolgeranno altri luoghi, come il Monumento di Rambelli e la Sala Baracca, mettendo in risalto l’idea di Museo diffuso in città”.