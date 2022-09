Verso lo studio in allegria: terminate le opere di street art sui passaggi pedonali per le scuole di Russi, Godo e San Pancrazio

Andare a scuola a Russi, Godo e San Pancrazio sarà un po’ più divertente. Strisce pedonali sospese, tra enormi foglie o cerchi colorati accompagneranno gli alunni negli attraversamenti pedonali nei pressi degli istituti scolastici.

I lavori del progetto erano iniziati ad agosto e ora sono terminati: Bruno Retini, Claudio Dumini e Roberto Marchini, dell’Associazione Culturale Artèj – ritagli d’arte, sono stati a lungo al lavoro per realizzare questi piccoli-grandi lavori di street art sulle strisce pedonali, dopo averne curato anche l’elaborazione grafica.

Tra questi, il passaggio pedonale per l’asilo nido in via di Roma, il passaggio pedonale delle scuole elementari e delle scuole medie di Russi e altri. “Con la barriera corallina abbiamo terminato l’ultimo dei 5 passaggi pedonali realizzati nei pressi delle scuole di Russi. Quest’ultimo è stato realizzato presso la scuola elementare di San Pancrazio” scrivono dall’Associazione Culturale Artèj.

“Il progetto è nato su richiesta dell’amministrazione e della Sindaca Palli, a cui abbiamo partecipato con molto entusiasmo – spiega Walter Reggiani, presidente dell’Associazione -. Abbiamo presentato alcuni bozzetti e il Comune ha scelto i 5 che ha ritenuto più adatti”.

“Noi siamo sempre ben disposti ad accogliere le proposte dell’amministrazione ed è un orgoglio poter dare un contributo per il bene della cittadinanza. Come volontari siamo sempre pronti a collaborare e lo facciamo volentieri perchè siamo tutti artisti con voglia di fare. La maggior parte dei soci sono persone in pensione ma molto attive” conclude Walter.